"Plekktrummi raamatud" soovitab vadja vanasõnu, Laurits Leedjärve ja sõjapäevikut

Heili Sepp, jurist

Vaina Mälk "Vadja vanasõnad"

Jurist Heili Sepp rääkis, et "Vadja vanasõnad" tema jaoks üks raamat, mis teeb teda alandlikuks ja usub, et see võiks ka paljusid teisi teha sobivalt alandlikuks, sest paneb mõtlema eestlaste sugulaskeelele, mis on praeguseks hingusel ja kõik, mis temast järel, on talletatud sellistesse kogumikesse.

"Samal ajal on see ka üsna humoorikas raamat. See on samavõrra salapärane kui piibli erinevad kirjakohad. Nagu vanasõnad ikka," märkis Sepp.

Kes ei taha lugeda "Vadja vanasõnu", võiks aga tema sõnul lugeda selle asemel ükstapuha millist eestikeelset head raamatut ja mõelda, milline õnn, et eesti keel on kätketud palju arvukamatesse raamatutesse kui see juhtus vadja keelega.

Toomas Paul, teoloog ja piibli tõlkija

Laurits Leedjärv "Rännakud kõiksuses", Errol E. Harris "Inimene ja kosmos" (tõlk Laurits Leedjärv)

Paul märkis, et tema viimase aja põnevamate leidude hulgas on Laurits Leedjärve "Rännakud kõiksuses" ja Leedjärve tõlgitud Errol E. Harrise "Inimene ja kosmos".

"Mulle avaldasid need muljet ja mõjusid," märkis Paul.

Tõnu Õnnepalu, kirjanik

Olavi Paavolainen "Sünge monoloog"

Õnnepalu soovitas lugeda Olavi Paavolaise sõjapäevikut "Sünge monoloog", mis räägib II maailmasõja ajast Soomes. Ta tunnistas, et luges seda päris tükk aega, sest tegemist on piiblile sarnaselt paksu raamatuga. Paavolainen kirjutab tema sõnul päevikus ennekõike teadmatusest.

"Ta ei teadnud, mis-kes võidab, mis tuleb ja mis üldse saab. See on kuidagi õpetlik. Ma viimasel ajal ei taha sugugi, et autor on võtnud pähe mulle midagi selgeks teha ja siis ta teeb seda. Ma pigem loen teadmatusest sündinud teksti," selgitas Õnnepalu.