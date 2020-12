Suri Briti kirjanik John le Carre

Le Carre kirjutas kuus aastakümmet kestnud kirjanikukarjääri jooksul 25 romaani ja ühe memuaaride raamatu. Tema raamatuid on müüdud maailmas umbes 60 miljonit.

Kirjandus- ja talendiagentuur Curtis Brown teatas pühapäeval, et le Carre suri oma kodus Edela-Inglismaal Cornwallis pärast lühikest haigust.

Le Carre abikaasa ja pojad ütlesid avalduses, et kirjanik suri kopsupõletikku. Surm ei olnud seotud COVID-19-ga.

Le Carre töötas Briti välisministeeriumis, Briti Saksamaa saatkonnas ning hiljem välisluureteenistuses MI-6. Ta kasutas oma teostes ühe keskse tegelase prototüübina reaalset Briti luureametnikku kolonel David Smileyd.

1963. aastal võitis le Carre "Spioon, kes pääses külma käest" ("The Spy Who Came in from the Cold") Briti krimikirjanduse preemia Daggeri auhinna ja 1965. aastal USA Edgar Allan Poe auhinna. 1984. aastal sai ta Edgar Allan Poe auhinna elutöö eest ja 1988. aastal Daggeri auhinna samuti elutöö eest. Tema viimane romaan, "Agent Running in the Fields", ilmus 2019. aasta oktoobris.

Paljud le Carre romaanid on tõlgitud ka eesti keelde.