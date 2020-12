Arvustus. Mahe ja kuldne Kelly Vask

Kui Kelly Vase noodid mõni aeg tagasi Eesti muusikamaailmas esimest korda kõlasid, köitis ta oma maheda vokaaliga paljusid. Noortebänd võidetud, kuhu edasi? Kevadel ilmunud EP ''she sin(g)s'' on vaid algus, aga väga hea algus, kirjutab Kaisa Potisepp.

Noore artisti esimese lühialbumi esitluskontsert oleks pidanud toimuma juba mitu kuud tagasi, kui maailm pimedusest ärkas ja õitsele lööma hakkas. Tärkav loodus ja tärkav artist oleks kevadhooajal tabav kombinatsioon olnud. Küll aga ei ole selles midagi kahetsusväärset, et Kelly albumi esitlus hoopis detsembrikuusse lükkus, nüüd sai ta katsetada lavanärvi hoopis mainekal Jõulujazzil. Õdusalt hämarasse Philly Joe's jazzibaari sobis ta muusika nagu valatult.

Olgu öeldud – Kelly Vask seisab laval üksi, põhilisteks bändikaaslasteks arvuti ja klahvid. Alles alustavale sooloartistile võib see ilmselt veidi hirmutav olla, seega loodan, et Kellyni jõudis publiku seas tuntav toetav aura. Tema üksiolek mõjus naturaalselt: ta täitis lava ning kõlas vokaalselt ja muusikaliselt hästi. Sellele vaatamata oleks huvitav näha teda esinemas ka elava muusika saatel.

Kelly suurim tugevus on vokaal, mahe ja mesine, kuid samas kõlav ja jõuline. Boonuseks on ka suurepärane diktsioon, tänu millele on võimalik süveneda ka tema lüürikasse ja seda täielikult mõista. Vase EP koosneb lugudest, mis põhinevad isiklikel kogemustel. Südamevalu, eneseotsingud, avastused – teemad, millega me kõik mingil hetkel elus oleme pidanud tegelema. Kes poleks ennast kaotanud, endas kahelnud ja siis taas leidnud tee? See on elus edasiviiv jõud ja on imetlusväärne, kuidas noor artist on selle kogemuse oskuslikult sõnadesse ja muusikasse seadnud.

Philly Joes'i õdus väike ruum lubas artisti ja kuulajate vahelisel barjääril kaduda ning luua intiimse keskkonna. Sidet suurendas veelgi Kelly haavatavus ja avatus. Tema mõtisklused laulude vahel olid südamlikud ja ta võttis aega, et seletada publikule esitatava lüürika tagamaid. Tema siirus oli käivitavaks jõuks terve kontserdi vältel.

Kontserdilt jäi ilmselt paljudele kõlama üks Kelly tuntumaid laule ''Cold Golden'', mis räägib õnnetust armastusest ja suurte tunnete külmumisest. Kelly ise ütles, et aja jooksul on tema selles laulus aina rohkem hakanud nägema külma asemel hoopis kuldset poolt. Külm ja kõle kogemus muutus hoopis kuldseks soojuseks. Just nii saaks öelda ka noore artisti kontserdi kohta, sest oma maheda vokaali ja päikselise olekuga muutis ta pimeda detsembrikuu õhtu kuldseks.

Jääb vaid üle soovida Kellyle üha kuldsemat hõõgumist ning oodata, millega ta meid järgmisena üllatab!