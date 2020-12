Fotografiskas avatakse Bobby Sageri näitus "Invisible Sun"

Näitus "Invisible Sun" alustas oma maailmaturneed aastal 2007, mil seda eksponeeriti kahel järjestikusel aastal ansambli The Police sajast kontserdist koosneval turneel. Kontserte külastas üle nelja miljoni inimese.

Stingi laul "Invisible Sun" oli 1980ndate alguses ansambli The Police suur hitt, kuid nüüd tekkis Stingil selle lauluga uus seos ja põhjus selle esitamiseks. "Need fotod annavad laulule uue tähenduse, uue vapruse," ütles Sting. "On tore näha uut energiat, mida need fotod toovad sellesse laulu."

"Ma kirjutasin metafoori laulule "Invisible Sun" juba ammu enne seda, kui Põhja-Iirimaal algasid rahuläbirääkimised. See oli lihtsalt unistaja fantaasia, et midagi nähtamatut ja väljaspool meie tavapärast teadlikkust ikkagi toetab meid tulevikulootusi. Mu sõber Bobby Sager on pildistanud lapsi sõjast räsitud piirkondades nagu Afganistan, Iraak, Rwanda ning Põhja-Pakistani ja Palestiina põgenikelaagrites. Nende näod on minu loo jaoks ideaalne visuaalne analoog. Nende vägivalla ja ebaõigluse, pommide ja kuulide seas üles kasvanud laste silmis on selgelt näha ahastus ja piin, aga ka mingi tabamatu lootus. See ongi nähtamatu päike, mille Bobby on läbi oma fotode nähtavaks teinud," lisas laulja.

Seekordne näituse turnee käivitus eelmise aasta novembris Berliinis, linnas, mille kahte kogukonda eraldas kunagi paks kivimüür. Nüüd on seda müüri meenutavad tohutud paaritonnised kiviblokid näituse ühe osa elementideks. Berliinist mitme veoautoga Tallinnasse veetud blokid, millele on kinnitatud osa näituse fotodest, ongi näituse sissejuhatavaks osaks. Lisaks väligaleriile saab näitust vaadata ka Fotografiska siseruumides ning see on kõigile külalistele täiesti tasuta.

Tallinnat mitmeid kordi külastanud Bobby Sager ütleb, et Tallinna valik näituse järgmiseks sihtkohaks sündis üsna kergelt. "Eesti ja selle pealinn Tallinn on eredaks ehk isegi parimaks näiteks, kuidas ühest poliitilisest elukorraldusest teise liikunud ühiskond on võimeline muutuma ja arenema selliselt, et saada väärikaks eeskujuks kõigile teistele," ütles Sager.

Robert "Bobby" Sager on Ameerika Ühendriikide ettevõtja, ühiskonna aktivist, filantroop ja fotograaf. Ettevõtjana oli Bobby Gordon Brothers Groupi liikumapanev jõud, tõstes väikese Bostonis asuva kaubandusettevõtte edukaks ülemaailmseks finantsteenuste firmaks. Ta töötas nii Gordon Brothersi investeerimiskomitee esimehe kui ka Polaroidi, mis oli ettevõtte üks investeeringuid, juhatuse esimehena. Aastal 2000 loobus Bobby aktiivsest ärijuhtimisest ning asutas heategevusorganisatsiooni Sager Family Traveling Foundation and Roadshow (SFF), eesmärgiga maailmas midagi isetut ja kasulikku ära teha.

Viimase 20 aasta jooksul on Bobby Sager reisinud, elanud ja töötanud konfliktidest ja vaesusest räsitud kogukondades kogu maailmas. Bobby on alati näinud fotograafiat kui vahendit, millega suurendada maailmas teadlikkust sõjakonfliktide tagajärgedest ja kannatada saanud kogukondade probleemidest ning iseäranis ülemaailmsest pagulaskriisist ning selle mõjust lastele. Alates 2001. aasta 11. septembrist on ta jäädvustanud Sager Family Foundation'i sotsiaalabitööd ülemeremaades oluliste ja üha arenevate maailmasündmuste kontekstis. Selle tulemusena on kogunenud tähelepanuväärne hulk fotosid erinevate abiprojektide algatustest. Paljud organisatsiooni projektid, sealhulgas märkimisväärne "Invisible sun" ("Nähtamatu päike"), saavad alguse just sellest pidevalt täienevast fotoarhiivist. Sarnaselt humanistliku dokumentaalfotograafiaga on Sageri fotode keskmes inimesed. Kuigi tema fotod paljastavad eri piirkondade hapraid elutingimusi, kujutavad need harva vaid maastikku ning keskenduvad pigem kogukonnale ja selle inimestele.

Näitus "Invisible Sun" jääb avatuks Fotografiska Tallinn 1. korrusel kuni 21. veebruarini ja Telliskivi Loomelinnaku Väligaleriis kuni 7. märtsini. Ekspositsiooni liikumine järgmistesse sihtkohtadesse sõltub koroonakriisi kulgemisest. Samas on uutele tingimustele vastavalt näitus vaadeldav ka interneti virtuaalkeskkonnas.

Näituse muusikaliseks taustaks on Stingi lugu "Invisible Sun" , millele on remixi on teinud muusiku tütar Eliot Sumner.