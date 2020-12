J. K. Rowlingu "Ickabogi lood" jõudsid kaante vahele

Raamat räägib rikkast ja õnnelikust Kornukoopia kuningriigist, mille hiilgus lõpeb päeval, kui kuningas Fred Kartmatu otsustab hävitada müütilise koletise Ickabogi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Autor kirjutas lugusid hooti Harry Potteri raamatute vahel oma laste rõõmuks. Pandeemia aastal, kui miljonid lapsed istusid kodus, otsustas Rowling lood kokku korjata ning ühiseks raamatuks vormistada.

Raamatu tõlkisid Krista ja Kaisa Kaer ning andis välja kirjastus Varrak.

"See praegu tundub väga päevakajaline mõistujutt, aga ta kirjutas selle varem. Kuna ta on muinasjutustiilis, siis eks muinasjuttudel on ka selline ühiskondlik kommentaar või manitsus ja ühtlasi peegeldus. Ta on selle kaanoni ilusti ära täitnud, aga see ei ole konkreetselt poliitiliste arengute peale kirjutatud. See on nii universaalselt tal kirjutatud, nagu talle kombeks, et seda saab täita sisuga, mis toimib ja põhiküsimused ongi paraku aegumatud nii heas kui halvas. Moraalsed valikud, see, mida otsustatakse uskuda, kuidas toimida, hirm, selle mõju ühiskonnale, kuidas see levib ja paneb inimesi käituma, kust tuleb julgus, miks see kasvab või kahaneb – need on universaalsed teemad," sõnas tõlkija Kaisa Kaer.