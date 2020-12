Kadrioru kunstimuuseumis avati uue kujundusega kohvik

Sisearhitekt Mari Kurismaa koos oma meeskonnaga on väikestesse ruumidesse loonud hubaselt salongiliku ja veidi luksusliku meeleolu, kus dominandiks on Kunstimuuseumi kogudest pärit graafilised lehed, mille motiivid korduvad ka tekstiilidel ja tapeetidel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik need tööd on muuseumi kollektsioonist. Anu Allikvee on graafikafondi valdaja ja tema andis head nõu ja aitas pildid välja otsida ja nii see sündis. Galaktionov on üks 19. sajandi alguse kunstnik, kelle graafika mind eriti lossi kontekstis võlus ja tapeedid tegime koos graafilise disaineri Mari Kaljustega," rääkis Kurismaa.

Lisaks valgusele oli ruumi disainimisel oluline mõelda ka akustikale. "See oli see, mis eelmise kohviku kõledaks tegi, aga keegi ei saanud aru, miks ta nii kõle oli. Järelkaja oli väga suur ja nüüd me panime kivipõrandale vaiba ja üks sein, mis minu selja taga on on kaetud akustiliste paneelidega ja me nägime kõva vaeva, et sama motiivi saada kanga peale ja et kanga ja tapeedi fragmendid üksteisest ei erineks. Inimesed saavad siin tasakesi vestelda ilma et kogu saal neile kaasa kõmab," lisas Kurismaa.