Apteeker Melchiori kehastav Märten Metsaviir: taastun vaikselt sellest tööprotsessist

Märten Metsaviir kinnitas, et ta taastub vaikselt pool aastat kestnud "Apteeker Melchiori" tööprotsessist. "See on justkui selline tunne, kui ma peaksin lapsele ütlema, et selle puslega sa enam ei mängi, aga tal pole ilmselt probleemi, läheb võtab sahtlist lihtsalt teise pusle, aga suurte inimeste mängud käivad pisut teistmoodi."

"Koolis isegi õpetatakse, kuidas peab mängima ja kuidas pead rolliks valmistuma, aga seda ei õpeta keegi, et kui see ühel päeval läbi saab, mis siis tegema peab," tõdes ta ja lisas, et see projekt on kõige paremas mõttes võtnud energiat. "Piltlikult on selline tunne, et kui sa lähed reisile ja puhkad, aga koju tulles oled ikkagi tohutult väsinud, erinevus on lihtsalt selles, et minul oli justkui 80 eraldiseisvat reisi."

"Ma olen väga õnnelik nende hetkede ja momentide üle, mis saatus on mulle pakkunud, need on väga olulised," mainis Metsaviir ja kinnitas, et ta ei oska isegi öelda, kust tema kaamera-armastus alguse on saanud. "Tundsin võtetel kohe ära, et töö kaameraga hakkas iseenesest kulgema."

Samuti on Metsaviiril hea meel, et ta saab praegusel hetkel ikkagi Draamateatris tööl käia. "Kui mul tekiks täiesti tühi auk ja peaksin kodus olema, siis see oleks palju keerulisem, ma olen selline inimene, kes suudaks end kuhugi väga sügavale mõelda," nentis ta ja rõhutas, et Draamateater on mingis mõttes tema päästja. "Minu unistus oli kunagi Draamateatrisse minna, aga see oli ammu enne seda, kui ma sain teada, et on olemas lavakunstikool."

