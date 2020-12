Klassikaraadio jõuluprogrammi alustab Euroraadio jõulumuusikapäev

Eestit esindavad EBU jõulumuusikapäeva programmis kell 17 kontserdiga Estonia kontserdisaalist Tallinna kammerorkester, keda juhatab dirigendi positsioonilt viiuldaja Florian Donderer. Solistidena teevad kaasa klavessinist Reinut Tepp ja flötist Pipilota Neostus.

"Mängime Tallinna kammerorkestriga Bachi Brandenburgi kontserdi ja Corelli concerto grosso. See on tore ja lõbus kava nii mängijatele kui kuulajatele," märkis Donderer.

Lisaks Klassikaraadiole vahendavad Tallinna kammerorkestri kontserti BBC, Soome Yleisradio, Austria ORF, Hispaania, Iirimaa, viis raadiojaama Saksamaa liitvabariigis, Läti, kaks ringhäälingut Kanadas, Taani, Islandi, Rumeenia, Bulgaaria, Poola ja Kreeka raadiojaamad.

Jõulumuusikapäev (Euroradio Christmas Music Day) on Euroraadio projekt, millest saab osa üle kümne miljoni kuulaja üle kogu maailma. Jõulumuusikapäev toimub 26. korda ja tänavu toimuvad jõulukontserdid nii Euroopas kui ka Kanadas. Euroraadio on liikmesriikide raadiote muusikavahetuse projekt, mille eesmärk on tutvustada oma maa muusikat teistele rahvastele. Klassikaraadio stuudios juhivad rahvusvahelist otseülekannete maratoni Ivo Heinloo ja Miina Pärn.

Jõulumuusikapäeva kava

Kell 11 jõulukontsert Londonist

Esinevad BBC Singers ja BBC Concert, erikülaline on lauljanna Katie Melua. Kavas on valik prantsuse, inglise ja saksa armastatud jõululaule.

Kell 12 renessansiajastu jõulumuusikat Kopenhaagenist

Esineb ansambel Theater of Voices Paul Hillieri juhatusel ja orelil musitseerib Yngvild Ruud. Kavas on William Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck, Thomas Tallis ja Robert White.

Kell 13 jõulutervitus Montrealist

Traditsioonilist jõulumuusikat Briti saartelt esitab kammeransambel La Nef koos sopran Meredith Halliga.

Kell 14 barokkmuusikat Harpa kontserdimajast Reykjavikist

Reykjaviki kammerorkester esitab jõuluaega sobivat muusikat Itaalia barokkheliloojatelt. Kavas on Pergolesi, Locatelli, Vivaldi ja Veracini looming.

Kell 15 otseülekanne Helsingi Kallio kirikust

Kontserdil "Star of Wonder" esinevad lauljanna Maria Ylipää, Marzi Nyman (kitarr), Niko Kumpuvaara (akordion) ja Ville Herrala (kontrabass).

Kell 16 lastekoori jõulukontsert Barcelonast

Kataloonia Raadio vahendusel jõuab meieni Barcelona lastekoori "Veus - Cor Infantil Amics de la Unió" ja Barcelona sümfoonilise puhkpilliansambli kontsert "Laste maailm".

Kell 17 otseülekanne Tallinna Kammerorkestri kontserdilt

Kõlab helge ja lõbus barokkmuusika Bachi, Corelli ja Wassenaeri loomingust. Koos Tallinna kammerorkestriga musitseerivad Florian Donderer, Reinut Tepp ja Pipilota Neostus.

Kell 19 koorimuusikat Solveeniast

Sloveenia filharmoonia koori kontserdil kõlab jõululaule mitmest traditsioonist. Kontserdi peateos on Valentin Silvestrovi "Liturgilised laulud".

Kell 20 jõulutervitus tromboonil Stockholmist

Pisut ebatraditsioonilisema kavaga jõulumuusikakontsert kõlab Stockholmi Berwaldhalleni saalist, kus esinevad trombonist Nils Landgren ja tema sõbrad.

Kell 21 Telemanni jõululugu Kölnist

Uhkeid koore ja pidulikke koraale Telemanni loomingust toovad kuulajateni Kölni Kolmainu kirikust Hermann Max, Rheinische Kantorei ja Das Kleine Konzert.