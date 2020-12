Saaremaa riigigümnaasiumi aatriumi kunstikonkursi võitis fotokollaaž "Flora Noir"

Värviküllane ja detailirohke fotokollaaž "Flora Noir" toimib gümnaasiumihoone heledale interjöörile vastandudes sümpaatse tähelepanu tõmbajana hoonesse sisenedes. 91 m2 laetaiesele on koondatud Lääne-Eestile ja saartele omased taimekooslused, tagasihoidlikud põllulilled ja kraaviääre umbrohi oma ebatäiuslikkuses.

Saaremaa riigigümnaasiumi hoone on planeeritud puidust konstruktsioonidega, ka sisearhitektuurne kontseptsioon lähtub majas nähtavale jäävast konstruktiivsest valgendatud kuuse ristkihtliimpuidust. Sooja puidutooni tasakaalustab jaheda alatooniga helesinine lagi ja põrand.

Žürii hinnangul üllatab fotokollaaž kitšiliku esteetikaga, selle kompositsioon viitab barokiajastu klassikalistele laemaalidele, tume taust aga eesti rahvakunstile. Ent kokku on taiesele antud kaasaegne tõlgendus. Konkursile esitatud kavand on kõrgetasemeline, taiese tehniline teostus pinglaena on läbimõeldud ning veenev.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 65 000 eurot. Võidutöö "Flora Noir" paigaldatakse Saaremaa riigigümnaasiumi aatriumisse 2021. aasta augustis.

Teise koha pälvis hüperrealistlik laemaal "Rändajad", mille autor on Oliver Soomets. Taiese minimalistlikult tulevikku vaatav kontseptsioon ja valitud pilve motiiv sobituvad žürii hinnangul gümnaasiumi õhkkonda ja laeteosele ettenähtud asukohta.

Kolmanda koha sai Liisa Kruusimäe ja Taavi Tulevi meeleolukalt kaasaegne, kuid klassikaliste laemaali omadustega kavand "Meie". Teose tugevus on žürii hinnangul figuratiivsus ja koloriit ning suurepärane sisearhitektuuriga suhestumine.

Lisaks otsustas žürii ära märkida kavandi "Impulss" kui optilise illusiooniga võistlustöödest huvitavaim, mille autorid on Mall Nukke ja Regina-Mareta Soonsein. Veel märgiti ära Martin Miksoni ja Anna-Liisa Pärti alt üles suunatud perspektiiviga laemaal "Läänetuul".

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esinaine Saaremaa riigigümnaasiumi hoone sisearhitekt Mari Põld, Rait Prääts ja Lauri Sillak Eesti kunstnike liidust, Mart Kalm ja Eha Komissarov Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingust, Saaremaa riigigümnaasiumi direktor Ivo Visak. Hääleõiguseta ekspertidena osalesid Saaremaa riigigümnaasiumi hoone arhitekt Kai Süda, Saaremaa vallavalitsuse arhitekt Piret Miller ning Ago Rist Riigi Kinnisvarast.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1 protsendi eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine, tänu millele muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.