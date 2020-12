Edetabel. 2020. aasta 100 populaarsemat raamatut

Rahva Raamat avalikustas 2020. aasta jooksul oma raamatupoodides enim ostetud raamatute nimekirja. Kõige populaarsema raamatu autor on Delia Owensi eesti keelde tõlgitud romaan "Kus laulavad langustid". Lastekirjanduse populaarseim teos oli tänavu "Kati, Carl ja isevärki farm", mis valmis Leelo Tungla, Aleksei Turovski ja Heiki Ernitsa ühistööna.

2020. aasta müüduim raamat, Delia Owensi "Kus laulavad langustid" jõudis poelettidele 2019. aasta lõpus, kuid kodumaiste müügitabelite tipud vallutas ülemaailmne menuk eestikeelsena selle aasta alguses, hoides oma positsiooni edetabeli eesotsas siiani. Lisaks tänavusele müügiedule on "Kus laulavad langustid" ka viimase seitsme aasta populaarseim tõlkeraamat Eesti kirjandusmaastikul.

Lastekirjanduse hitt-teoseks kujunes 2020. aastal Leelo Tungla, Aleksei Turovski ja Heiki Ernitsa ühistööna valminud raamat "Kati, Carl ja isevärki farm", mis pakub vaadet loomade hingeellu. Klassikaks kujunenud Eno Raua lasteraamat "Sipsik" on aastaid püsinud populaarseimate lasteraamatute ridades, kuid 2020. aasta alguses kinolinadele jõudnud samanimeline film lükkas ka raamatumüügile senisest jõulisema hoo sisse.

2020. aasta müügiedetabeli esikümnest kaheksa on kodumaiste autorite teosed. Tuntud kodumaiste kirjanike teostest on lisaks eelmainitutele lugejad soojalt vastu võtnud Kristiina Ehini luulekogu "Janu on kõikidel üks", Mihkel Raua suhteraamatu "Võtku homme mind või saatan" ning Kivirähki 50. sünnipäeva puhul ilmunud teose "Puulased ja tohtlased".