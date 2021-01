Saate "Plekktrummi raamatud" soovitused ulatuvad luulest filosoofiani

Ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja Hanna Linda Korp: Tõnis Vilu luulekogu "Tundekasvatus"

"Minu jaoks on TV praegu üks kõige olulisemaid eesti luuletajaid. Sedasama on öelnud ka äsjane Ants Orase nimelise kriitikapreemia laureaat Märt Väljataga ja usaldan teda kui autoriteeti!" ütles Korp.

Kriitik ja Sirbi aastapreemia laureaat Mikael Raihhelgauz: Søren Kierkegaardi raamat "Surmatõbi"

"Raamat räägib kõige laiemalt sellest, mis on inimeste probleem ja kuidas sellest üle saada," võttis Raihhelgauz kokku.

Romaanivõistlusel auhinnatud kirjanik Paul Raud: Aino Perviku proosakogu "Miniatuurid mälupõhjast"

Perviku kogu räägib autori lapsepõlvest ja tema mälestustest, keskendudes 1930. ja 1940. aastatele. "See on just selline raamat, kus eesti kultuur on elus, sellepärast et see on kirjutatud väga inimlikust perspektiivist. Põnev, pinev ja poeetiline," sõnas Raud.

Betti Alveri kirjanduspreemia laureaat Silvia Urgas: Kaspar Colling Nielseni jutukogu "Mount Kopenhaagen"

Nielseni raamat jutustab sellest, kuidas monotoonse maastikuga Taani ehitatakse kõige elavdamiseks ja turistide ligi tõmbamiseks suur tehismägi. "See on huvitav mõte ka Eesti puhul," märkis Urgas. "Mis saaks meist, kui meil oleks 3500 meetri kõrgune mägi? Kas me oleksime teistsugused inimesed?" küsis ta.