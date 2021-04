Annika Laats: hingehoidja ja kirikuõpetaja tööd on väga tore kordamööda teha

"Me räägime praegu väga palju sellest, kuidas aktiivselt kuulata, et me poleks need, kes kipuvad kogu aeg mingeid ettepanekuid tegema," tõdes Annika Laats ja lisas, et ka näiteks oma lähedastega on väga suur kunst kuulata. "Oluline on see, et ka teine inimene saaks aru, et teda on kuuldud, et see, mida ta mõtleb ja tunneb, on tähele pandud."

Laatsi sõnul on praegu väga raske neil inimestel, kes on üksinda haiglastes ja lähedased ei tohi nende juurde minna. "Kui me räägime valust, siis see pole ainult füüsiline, vaid ka hingevalu ja suhetest jäänud valu, mingid lõpetamata jäänud asjad, mida sa ei saagi enam selgeks rääkida," selgitas ta ja kinnitas, et valu on väga kompleksne asi. "See on üks asi, mis teeb nukraks ja mille pärast on kõigist haigetest väga-väga kahju."

"Ma olen Tallinna lastehaiglas hingehoidja ja sealgi on nii, et kui varem oli tavaline, et pereliikmed said külas käia, siis nüüd on nii lapsed kui nendega kaasas olevad vanemad väga pikalt haigla seinte vahel üksi, see on karm," mainis ta ja rõhutas, et hingehoidja ja kirikuõpetaja tööd on väga tore kordamööda teha. "Haiglas on valdavalt rasked ja keerulised lood, aga koguduse õpetaja töö pakub nii palju rõõmu ja vaheldust."

Raamat "Valgus läbi mõrade" sai alguse 2017. aastal. "Ma andsin siis järele Janeck Uibo palvele kirjutada kord kuus veebiajakirja Edasi pühapäevajutlusi," ütles ta ja kinnitas, et esimesi Uibo kirju ta isegi ignoreeris. "Kui ta ikkagi ütles, et ta tahab neid pühapäevajutlusi, siis ma leidsin, et see on enda jaoks ka väga distsiplineeriv, sest me jääme nii kergesti oma mõtteruumi ja terminitesse kinni."

"Kirikuõpetaja ja vaimulikuna on minu jaoks väga huvitav, kuidas leida neid kontaktpunkte ja öelda neid iidseid mõtteid niiviisi, et tänasel päeval elav inimene tunneks ka, et ta saab neist aru," sõnas Laats ja rõhutas, et raamatusse koondatud tekste võib pidada omamoodi jutlusteks, kuid neid on olnud palju raskem kirjutada kui tavapärast kirikus peetavat jutlust.

Lisaks tööle hingehoidja ja vaimulikuna on Annika Laats ka suur teatrihuviline. "Ma arvan, et mul on arvutis ootel umbes 15 teatripiletit, sest ma sain aru, et kui nad ühel hetkel hakkavad neid mängima, siis ei saa enam sügiseks neid pileteid osta, sest mängitakse tagantjärgi neid etendusi," mainis ta ja lisas, et kui teatris käia ei saa, siis ta loeb. "Kontsertidel tahaks käia ja muidugi ootan ma pääsu ujulasse, tagasi oma treeningute juurde."