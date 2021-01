Aino Pervik: mulle hakkasid lihtsalt meenuma lapsepõlvepildid

Kirjastus Salv andis möödunud aasta lõpus välja Aino Perviku teose "Miniatuurid mälupõhjast", kus kirjanik vaatab lühikestes lugudes tagasi oma elule. Kultuurisaates "OP" kinnitas Pervik, et tal on selline eriline mälutüüp, mistõttu on tal lapsepõlvest paljud hetked väga selgelt meeles.

Aino Pervik kinnitas, et seda ei oska ükski kirjanik öelda, miks ta mingi raamatu kirjutab. "Lihtsalt äkki hakkad kirjutama," ütles ta ja mainis, et talle hakkasid lihtsalt meenuma lapsepõlvepildid. "Mul on selline mälutüüp, et lapsepõlvest on elavad mälupildid, mida ma siis miniatuurides kirjeldan, aga hilisemast elust mul pole enam nii selgeid pilte."

Kirjaniku ja tõlkija Indrek Koffi sõnul on "Miniatuurid mälupõhjast" väga armas ja ilus väike raamat. "Samas annab teos läbi väikeste piltidega üsna suure pildi," ütles ta ja lisas, et on imetlusväärne, kuidas meie keskel elab inimene, kellel on mälestusi 1930. aastatest. "Siin on muuhulgas ka mõned väga olulised Eesti ajaloo seigad, mis on talle lapsepõlvest meelde jäänud, näiteks see öö, kui Artur Sirk põgenes Patarei vanglast."

"Suurem osa nendest miniatuuridest räägivad tema lapsepõlvest, aga mõned jõuavad ka enamvähem tänapäeva," selgitas Koff ja mainis, et teosest saab ilusa kujutluste ühe inimese elust alates 1930. aastatest kuni praeguse ajani. "Aino Pervik on elanud läbi ka väga raskete aegade, siin on ka mõningaid nõukogude aja meenutusi ning ka väga kurbi pilte."