Aino Perviku 90. sünnipäevaks ilmus uue trükina "Kiikujad väravakaartel"

Kirjastus Salv on andnud välja Aino Perviku 1989. aastal ilmunud romaani "Kiikujad väravakaartel" uue trükina, mis on autori sõnul tõenäoliselt olulisim täiskasvanutele mõeldud teos.

Raamatu peategelane on südamearst Jaagup Kunning, kelle elu on suurepärases korras, kuni ühel õhtul variseb see traagilise lõpuga vembu tagajärjel kokku. Surma piirilt tagasi tulnuna ei suuda mees enam endist viisi edasi elada ja asub otsima elamise sügavaid tähendusi.

Romaan on korraga terav sissevaade 1980ndate aastate Eesti ellu ja mõtisklus ajatute, üldinimlike küsimuste üle.

Kirjanik Jan Kaus ütles romaani kohta järgmist: "Sisemise selgusega on üldjoontes samad lood, mis nõelaga heinakuhjas. Aino Perviku "Kiikujad väravakaartel" on nagu detailirikas kaart, mis kutsub lugejat selle selguse poole liikuma. "Teadvuseks kutsutava kaardimaja kaart."