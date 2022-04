Vaata enne tele-eetrit: juubelisaade "Aino on ainus! Aino Pervik 90"

22. aprillil jõuab ETV2 eetrisse juubelisaade "Aino on ainus! Aino Pervik 90", kus Mihkel Raud usutleb 90. sünnipäeva puhul oma ema Aino Pervikut. ERR-i kultuuriportaalist saab saadet vaadata juba enne tele-eetrit.

22. aprillil tähistab lastekirjanik ja prosaist, luuletaja ning tõlkija, kolme lapse ema ja seitsme lapselapse vanaema Aino Pervik oma 90. juubelisünnipäeva. Sel puhul intervjueerib oma ema Mihkel Raud.

Raudade pere lugu avavad veel Mihkli kirjanikust õde Piret Raud ja vend Rein Raud. Lisaks saavad sõna ka pere kõige nooremad liikmed, kel on kirjutamisega juba samuti väga lähedane suhe. See on Raudade kirjanduspere isiklik lugu läbi kolme põlvkonna.

Saatejuht Mihkel Raud, režissöör Andres Lepasar, toimetaja Anu Välba, produtsent Helen Valkna.

Juubelisaade "Aino on ainus! Aino Pervik 90" on ETV2 eetris 22. aprillil kell 21.30, ETV-s näeb saadet 24. aprillil kell 18.45.