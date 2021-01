Eesti nahakunstnike liidu aastapreemia pälvisid Sirje Kriisa ja Naima Suude

Naima Suude on Eesti köite- ja nahakunstnik, kes õppis 1952. kuni 1957. aastani Eesti NSV riiklikus kunstiinstituudis nahkehistöö erialal ning sai 1974. aastal täiendõppe Leipzigi graafika- ja raamatukunsti kõrgkooli köitekojas. Ta on osalenud näitustel alates 1970. aastast. Alates samast aastast on ta ka Eesti kunstnike liidu liige, samuti on ta 1996. aastal loodud Eesti köitekunstnike ühenduse asutajaliige. Teda on tunnustatud ka Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Sirje Kriisa on Eesti köitekunstnik, kes lõpetas 1976. aastal Eesti NSV riikliku kunstiinstituudi nahkehistöö erialal ning töötas hiljem samal erialal õppealameistri ja õppejõuna. Ta on osalenud näitustel alates 1975. aastast nahast tarbeesemete, pannoode, skulptuuride, rõivaste ja köidetega. Kriisa on ka Eesti kunstnike liidu ja Eesti nahakunstnike liidu liige, samuti on ta rahvusvahelise köitekunstinäituse Scripta Manent looja. 2000. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia.

Frölich Preis auhind antakse nahakunsti valdkonnas tegutsevale kunstnikule, kes on viimasel aastal paistnud silma näitustegevusega, innovaatiliste ideedega nahakunsti vallas, suurepäraste raamatuköidetega või kes on suutnud arendada nahakunsti valdkonda muul moel. Auhind anti esmakordselt välja 2018. aastal ja selle esimeseks laureaadiks oli Eve Hintsov, 2019. aastal pälvisid selle Aino Lehis ja Eve Kaaret.