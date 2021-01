Lastejutuvõistlus "Minu esimene raamat" tähistab kümnendat sünnipäeva

Alates 2004. aastast toimuvale konkursile on saabunud üle 300 lasteraamatu käsikirja, millest paljud on ilmunud raamatuna. Tänavusele konkursile on oodatud käsikirjad, mille sihtgrupp on 5-9 aastased lapsed ning mille pikkus on koos tühikutega 100 000 kuni 150 000 tähemärki.

Lastejutuvõistluse "Minu esimene raamat" auhinnafondi suurus on 3000 eurot, võistlustöid oodatakse 1. juuliks ning võitjad avaldatakse sügisel. Auhinnalise koha plvinud ja äramärgitud tööd avaldab kirjastus tänapäev.

Käsikirjad tuleb saata aadressile Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn (Kirjastus Tänapäev). Iga võistlusele toodud käsikiri peab olema kolmes eksemplaris, varustatud vabalt valitud märgusõnaga ning lisatud kinnine ümbrik, milles autori nimi ja kontaktandmed. Ümbrikule samuti kirjutada märgusõna.