Kirjanduspreemia nominent Maarja Kangro: "Tuul" on raamat kõigile

""Tuul" on minu kuues luulekogu. See raamat on mõeldud tõesti kõigile. Ka nendele, kes tavaliselt luulet ei loe. Mõned inimesed on mulle küll ette heitnud, et selles raamatus on liiga palju viiteid ja intertekstuaalsust," sõnas kirjanik ja lisas, et viidete ära tundmine ei ole teksti mõistmisel peamine.

Luulekogus on viis tsüklit. "Esimene on autobiograafiline. Teises tsüklis on peamine rõhk ühiskondlikkusel ja poliitilisusel. Kolmas tsükkel keskendub surmale. Neljas on erootiline ja viies tsükkel on kirjutaja enesereflektsioon, kuhu on lisatud satiirilisi palu kirjanduselust," tutvustas nomineeritud teost Kangro.

"Mõtlesin, et panen luulekogu pealkirjaks "Tuul", kuna see on retro pealkiri, mis suhestub meie oma luule traditsiooniga. Tuul on klassikaline ja mõnusa tunnetusega pealkiri. Jaanus Samma, kes selle raamatu kujundas, kasutas retrot kirjastiili ka raamatu kaanel," selgitas ta.

"Ma arvan, et raamatus võiks olla luuletusi, mis lugejas emotsioone tekitavad. Siin on palju poliitilist teemat, sest mina olen seda liiki looja, kes arvab, et oma seisukohti tuleb väljendada," sõnas nominent. "Kui on käes globaalselt rasked ajad, siis ei ole kohane, ega aus, luuletajast ainult isiklike ohkamiste juurde jääda."