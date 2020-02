Kirjanduspreemia nominent Aidi Vallik: kirjutasin "Seebu maailma" jahmatava vahejuhtumi tõttu

Möödunud suvel ilmunud raamat "Seebu maailm" on suunatud 7-10aastastele lastele. "Selle on illustreerinud noor ja andekas kunstnik Lumimari," tutvustas teost autor ja lisas, et raamat on tema ühe unistuse täitumine. "Tahtsin seda raamatut kirjutada juba väga ammu, aga ei osanud õigest otsast kinni haarata."

"See raamat on armastusest. Räägib ühe väikese lapse armastusest oma ema ja isa vastu," avas teose sisu nominent. "Lapsearmastus on niisugune asi, et kuni laps on väike, siis võib see vanematele teinekord isegi tülikas olla. Eriti, kui vanematel on ees suuremad elumuutused. See lugu räägibki sellest, mis saab lapse armastusest siis, kui tema ema ja isa hakkavad lahku minema."

"Teisalt räägib raamat ka unistustest. Sellest, kuidas unistuste kaudu saame minna eemale ja luua endale teise, parema maailma. Elada oma unistustes ja mõelda nende peale. Elada nii, nagu unistus oleks päris," sõnas ta ning lisas, et elukogemus on talle õpetanud, et unistuste toel võib üle saada väga rasketest üleelamistest. "Õnnelikud on need inimesed, kes ka kriisis olles suudavad unistada."

"Seebu maailma" raamatul on eelugu. "See oli Tallinnas, ühel rahvaüritusel, kus ma olin oma lasteraamatutega väljas. Minu juurde tuli üks 6-aastane tüdruk, kes vaatas minuga raamatuid ja pilte. Rääkisin talle raamatutest, sest lugeda ta veel ei osanud. Ühel hetkel ta küsis minu käest, et kas mina arvan, et jumal on olemas. Pelgasin vastata ning küsisin temalt hoopis sama küsimuse vastu. "Ma arvan, et ei ole, sest miks ta muidu midagi ei tee, kui lapsed nutavad," vastas väike tüdruk," rääkis Vallik ja tunnistas, et olgugi, et vahejuhtumist on möödas kaheksa aastat, mõtleb ta selleni siiani.