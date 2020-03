Kirjanduspreemia nominent Heli Allik: raamatu autor sai teose tõttu tapmisähvardusi

"Tegemist on raamatuga, millest ei saa rääkida, rääkimata sellest, mis oli enne ja mis pärast. Céline'i loomingus paigutub raamat paratamatult mitme asja vahele," selgitas nominent. "Kui Céline kirjutas 1932. aastal oma esimese raamatu, oli see plahvatus – enneolematu laine käis üle Prantsusmaa kirjandusmaastiku."

"Teose autori meetodid olid radikaalsed ja seetõttu oli tal palju vastaseid. 1932. aastal ilmunud teose puhul öeldi, et kirjanik pani raamatusse kõik, mis tal öelda oli – ta ei kirjuta enam midagi niisugust. Autor pandi olukorda, kus ta pidi täiesti nullist alustama, sest tema esimene raamat oli kirjanduse ja keele vastu. Tema jaoks oli surnutes ka rohkem elu kui prantsuse kirjanduses," tutvustas Allik teose autori tausta.

"Céline oli autor, kes polnud nõus kuskil mujal seisma kui kuristiku serval. Teise raamatuga pidi ta alustama täiesti nullist – kirjutama enda vastu. Selle teose kirjutamise ajal toimusid määravad muutused Prantsusmaal ja kirjaniku isiklikus elus," rääkis Allik. "Autorile oluline inimene lahkus temast ja kirjanik ütles selle peale, et kui maailm muudab hinge, siis muudan mina vormi."

Sellistelt alustelt tuli raamat "Surm järelmaksuga". "Lugejad ja kriitikud leidsid, et see, mis raamatu autor oli keelega teinud – kõnekeele toomine kirjandusse, see oli enneolematu. Kõik olid nõus, et Céline on stiilimeister."

"Käesolev raamat läks kõiges veel radikaalsemalt kaugemale ja lõhkus lausete piirid ning loo. Ta läks keelatu ja tabamatu otsinguil igasuguses vägivallas veel kaugemale," seletas Allik, märkides, et raamat jutustab autori enda lapsepõlve lugu.

"Raamatus ründab autor keelt ja lugejat tema tõekspidamistes. Seetõttu oli raamatu vastuvõtt esialgu katastroofiline – autor sai lausa tapmisähvardusi," ütles tõlkija ja lisas, et kirjanik võttis oma emalt tõotuse, et ta ei loe seda mitte kunagi.

"Tema kirjastaja oli üldiselt leplik ja toetav, kuid selle raamatu puhul pidi ta mõningate asjade avaldamist keelama. Céline ei olnud nõus ning ei teinud mingisuguseid järelandmisi," lisas ta ja selgitas, et raamatu esimene trükk ilmus kujul, kus teksti sees olid valged laigud.

Heli Allik tõlkis raamatut kokku kaheksa aastat. "Céline kirjutab sel viisil, et ma polnud võimeline teda järjest tõlkima. Kui midagi on juba kirja pandud, siis ei saa see olla suuline kõne – kiri ja kõne on kaks eri asja. Autori eesmärk oli tuua suulise kõne vibratsioon ja emotsioon kirjakeelde," lausus Allik ja lisas, et tõlgitav tekst oli äärmiselt intensiivne.