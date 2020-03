Kirjanduspreemia nominent Kristjan Haljak: sürrealistlik mõtteviis aitab depressiooni vastu

14. märtsil antakse välja Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad, kus mõttekirjanduse tõlke kategoorias on teiste hulgas nomineeritud ka Kristjan Haljak tõlkega André Bretoni teosest "Sürrealismi manifestid". Ta rääkis, et tema eesmärgiks oli tutvustada sürrealistliku liikumise teoreetilist tausta ja selgitada, miks on sürrealism kõnekas ka tänapäeval.

"Ma arvan, et raamatu pealkiri toimib üsna peibutavana. Raamatuesitlusel olin väga üllatanud, et selline mõtteloovalda kuuluv teos tekitab nii suurt huvi," rääkis tõlkija Haljak ja selgitas, et teos on teoreetiline ning puudutab möödunud sajandi alguse avangardi.

"Raamat koondab sürrealismi olulisima teoreetiku mõtteid. Breton oli mees, kes pani sellele liikumisele aluse ning oli selle juht. Breton oli tuntud organisaator – teised kunstnikud ja kirjanikud koondusid tema ümber," tutvustas nominent raamatu autorit.

"Siin raamatus on sees manifestid, mis on kirjutatud aastail 1924 - 1953. Raamatus kõiki autori manifeste sees ei ole – tegelikkuses kirjutas ta neid märksa rohkem. Valik on tehtud selle alusel, mida prantsuse kultuuriruumis kõige sagedamini avaldatakse. Ka tänasel päeval antakse Prantsusmaal neid manifeste välja," lisas ta.

"20. sajandi avangardidest on sürrealism tänu maalikunstile inimestele kõige tuttavam. Eestis sürrealismi kui teoreetilist või filosoofilist nähtust nii hästi ei tunta," kommenteeris tõlkija. "Kui ma pakkusin kirjastusele, et võiksime sellise raamatu teha, siis mõtlesin, et on oluline tutvustada lugejatele selle liikumise teoreetilist tausta – mõistmaks, et sürrealismi puhul ei ole tegemist lihtsalt vigurdamisega. Sürrealistid olid revolutsionäärid, kes tahtsid täielikult muuta inimest ja ühiskonda sealjuures."

"See raamat võiks huvi pakkuda kõigile, kes tahavad mõista paremini 20. sajandi alguse kunsti, kirjandust ja poliitilist mõtet. Bretoni teooria põimib omavahel kõiki toonaseid olulisi mõttevoole," rääkis ta ja lisas, et raamat aitab paremini mõista sürrealistlike luuletusi ja maale.

Haljak on sürrealismiga tegelenud pikalt. "Pidin raamatu järelsõna jaoks mõtisklema, mis positsioon võiks sürrealismil olla tänapäeval," kõneles ta ja lisas, et tema jaoks on huvitavamad lähenemised need, mis seovad sürrealismi teatavat laadi müstiliste õpetustega. "Selle kaudu on mul tunne, et sürrealism peaks kõnetama hästi ka tänapäeva lugejat – raamatus võib näha teatavat new age'i kalduvust."