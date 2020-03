Kirjanduspreemia nominent Martti Kalda: Manu õpetused on üks humanistlikke baastekste

"Manu on müütiline, väljamõeldud isik. Temaga on seotud samasugused legendid, nagu oleme Vanast Testamendist kuulnud. Nii nagu Abraham, on Manu esimene ohverdaja ja esimene inimene, kes elab üle veeuputuse – nii on ta Aadam ja lisaks veeuputuse legendile ka Noa," avas teose tagamaid tõlkija Martti Kalda ja lisas, et India käsitluse järgi on aeg tsükliline nähtus, kus maailm pidevalt tekib ja hävib. Igas maailma tsüklis on olemas selline Manu.

Manu on õpetaja, prohvet, kes juhendab inimkonda kulgema läbi maailma tsüklite. "See nimi tähendab inimest. See on isiku nimi ja ka sanskritikeelne nimetus inimese kohta," selgitas nominent.

Manu on võrreldav ka budistide Buddhaga. Nad usuvad, et igas maailma tsüklis on oma Buddha, kes inimesi õpetab. "Samuti on paralleel Vana Testamendiga, kus igal ajastul on oma prohvet, kes vahendab jumala sõnumit. Hindude jaoks on see otse jumalalt saadud sõnum, ainult et Manu vahendamise kaudu."

"See, et teos minuni jõudis, oli endastmõistetav ja loomulik. Inimestele, kes tegelevad Aasia ja India kirjandusega, on Manu pärimus üks põhilisemaid teoseid," rääkis Kalda ja selgitas, et teost pole varem palju tõlgitud, sest tegemist on äärmiselt mahuka tekstiga. "Eesti keelde tõlgitud Aasia tekstid on tavaliselt lühidad."

"See on humanistlik baastekst – sel kombel nagu Piibel. Tal on samad elemendid – algab maailma loomisega ning lõpeb sellega, mis juhtub teispoolsuses. Lisaks jagab raamat inimestele selgeid õpetusi, kuidas elus toime tulla ja õigesti käituda Vana-India mõistes," tutvustas teost tõlkija ja lisas, et raamat on segaduses olevale isikule.

Kalda rääkis, et teda paelus raamatu juures, kui täpselt Manu kõike teab, kuidas oskab asju lahti mõtestada ja kuidas see kõnetab inimest isegi natuke vähem kui 2000 aastat hiljem. "Teos rõhutab, et üks riik ja ühiskond peab baseeruma seadustel. Tegemist on seaduskuuleka inimese raamatuga, kuigi need seadused pole meie mõistes kõik juriidika. Need on käitumisjuhised ja moraaliõpetused."