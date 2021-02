Kirjanduspreemia nominent Kristjan Haljak: "Illuminatsioonid" pole traditsiooniline luulekogu

Möödunud nädalal kuulutati välja kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiate nominendid, nende hulgas luule kategoorias Kristjan Haljak teosega "Illuminatsioonid" kirjastuselt Tuum. Ta märkis, et see pole traditsiooniline luulekogu ja žanriküsimusega on siin natukene probleeme.

Haljak märkis, et tal oli küll suur rõõm kuulda, et kultuurkapital nomineeris selle raamatu luule kategoorias, sest see on miski, mida võis natuke oodata, kuid mis tuli samas väikese ootamatusena, kuna see ei ole traditsiooniline luulekogu.

"Selle žanriküsimusega on siin natukene probleeme. Võib vaielda, kas see on luule, kas see on proosa, võib-olla hoopis näitekirjandus. Mis iganes."

"Illumatsioonid" koosneb kuuest osast ja on kõik vaadeldavad täiesti eraldi ning kirjutatud teistest osadest rikkumata. "Suurt tervikut ma arvestasin, aga neid kõiki võiks lugeda ka eraldi." Esimesed osad said kirjutatud aastate 2015–2016, siis ilmusid need Värskes Rõhus, järgnevad kaks osa Vikerkaares.

See võte, millega raamat on kirjutatud, on teatavat sorti ümberkirjutus, märkis Haljak. "Viited teistele luulejatele, mitteluuletajatele, ka entsüklopeediatele." Ta usub, et seda võib lugeda ilma intellektuaalse, ajaloolise, vaimuloolise taustata.