Kirjanduspreemia nominent Hasso Krull: tänapäeval ainult bodybuilding'ust või meditatsioonist askeesiks ei piisa

Luuletaja Hasso Krull on nomineeritud kultuurkapitali kirjanduspreemia luuleauhinna kategoorias kogumikuga "Tänapäeva askees". Ta selgitas, et tema kasutab teoses mõistet "askees" laiemalt kui seda on mõistetud kristlikus kultuuris. "Tänapäeva askees" tähendab, et tänapäeval ainult bodybuilding'u või meditatsiooniga seda kõike ei saavuta, mida tahta võiks, oluline on inimese suhe teda ümbritseva elukeskkonnaga.

Krull märkis, et "Tänapäeva askees" sündis pika protsessi käigus.

"Ma olen sel teemal mõlgutanud mõtteid ligi kümmekond aastat, pidanud loenguid kunstiakadeemias, mujal ka üht-teist. Tükk aega otsisin õiget vormi sellele raamatule ja kolmandal katsel see õnnestus leida."

"Tänapäeva askees" sündis proosaluuletuste koguna, mis imiteerib sõnaraamatu, teatmiku või eneseabiteksti struktuuri, selgitas ta. "Siin on märksõnade kaudu liigendatud tähestikuliselt hulk teemasid, mis mulle tundusid olulised."

"Askees" on Krulli sõnul ärakulutatud ja vanunud mõiste, kuna selle all on peamiselt kristliku kultuuri mõjul hakatud mõistma tugevat enesepiiramist, teatavat näljutamist, ennekõike kehaliste vajaduste vähendamist.

"Aga see ei ole see, mida mina siin mõtlesin. Ma pidasin askeesi silmas vanakreekalikumas tähenduses, kus isegi kehalised harjutused kuulusid askeesi alla. Askees tähendabki harjutamist, aga teisest küljest on see enese valitud elutee, teatava elumustri kujundamine teadlike valikute kaudu, millega tahetakse iseendast luua teatud mõttes täiuslik inimene," selgitas Krull.

"Aga see on "tänapäeva askees" selles mõttes, et tänapäeval lihtsalt ainult bodybuilding'u või meditatsiooniga ei saavuta seda, mida tahta võiks. Kõige olulisem on inimese suhe oma elusa keskkonnaga – teiste olenditega. See, kuidas suudetakse näha end õige pisikese täpina väga suures süsteemis."

Taustsüsteem ei ole niivõrd perekond või ühiskond, isegi mitte globaalne majandussüsteem, vaid planeet kui elukeskkond ja omaette kosmos, selgitas ta.

"See on ühtaegu mõtiskluste sari ja samal ajal ka teejuhi iseloomuga, et olen teatava aja jooksul võimalike näpunäidete hulga siia kokku kogunud, et äkki läheb kellelgi teisel neid ka vaja."