Kirjanduspreemia nominent Jan Kaus: üritasin esseede põhiideed kandvad laused panna supernoovana plahvatama

Kirjanik Jan Kaus on nomineeritud kultuurkapitali kirjanduspreemiale esseistika kategoorias oma teosega "Homme tuntud avarus. Väike lausete konstellatsioon". Ta kirjeldas, et kogumiku igas tekstis on mõni põhiideed kandev lause, mille ta püüdis lahti kirjutada ja justkui supernoovana plahvatama panna.

Kaus rääkis, et raamatu alus on tema 2019. aasta sügisel Tallinna Ülikoolis peetud lugemisseminarid.

"Ma hakkasin nende lugemisseminaride jaoks oma mõtteid üles kirjutama. Kuidagi see üleskirjutamine tõmbas nii enda sisse, et panin tähele, et enne iga seminari oli mul valmis väike esseetoorik, essee-eelne vorm," meenutas ta.

Ta saatis oma erinevaid teemasid käsitlevatest tekstidest koosneva pooliku käsikirja Rebeka Lotmanile Tallinna ülikooli kirjastuses ja küsis, kas sellise käsikirjaga tema meelest maksaks avaldamist silmas pidades hakata edasi tegutsema.

"Tema reaktsioon oli mulle üheselt mõistetav," märkis Kaus.

Kausi teos ilmus TÜ kirjastuse sarjas Bibliotheca Controversarium, mis tähendab, et käsikiri tuli üle lugeda ja heaks kiita ka vastaval kolleegiumil. "Juba see, et ma teadsin, et seda käsikirja loevad või sellega vähemalt tutvuvad Hasso Krull, Marek Tamm ja Rein Raud näiteks, tähendas minu jaoks väga palju."

Tema sõnul on igas tekstis üks lausekujuline raskuskese, millesse koondub teksti gravitatsiooniline jõud. "Mingi lause esindab minu jaoks tervet teksti või väga olulist osa tekstist. Teksti kandvat ideed või leitmotiivi," kirjeldas Kaus.

"Mõtlesin, et oleks huvitav hakata neid lauseid lahti kirjutama, et kui mingisugune suur mõte või idee on lausesse koondunud, et ma siis kirjutan selle lause lahti ja püüan selle lause panna väikese supernoovana plahvatama, et selle plahvatuse jõul liikuda kohtadesse, kuhu ma ei osanud arvata, et jõuan."