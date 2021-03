Kirjanduspreemia nominent Triinu Laan: "Luukere Juhani juhtumised" on ood metsikule elule

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lasteraamatute kategoorias nomineeritud ka Triinu Laane teos "Luukere Juhani juhtumised". ERR-ile antud intervjuus kinnitas autor, et esialgsest ideest kirjastamiseni kulus umbes kuus aastat.

Triinu Laan kinnitas, et "Luukere Juhani juhtumistel" on olemas ka prototüüp. "Kui ma kohtun lastega raamatukogudes või koolides, siis nad alati küsivad, kas luukere Juhan on ka päriselt inimene olnud, aga ei, luukere Juhani prototüüp on skelett, keda on kasutatud õppevahendina koolides," ütles ta ja lisas, et raamatu idee on saanud alguse päriselust.

"Luukere Juhan, kellel polnud esialgu nime, oli ühes suures koolis eksponaat ja õppevahend, aga ühel hetkel ta oli piisavalt amortiseerinud, et rändas sealt ära," selgitas ta ja lisas, et Juhan elab praegugi Kütiorus. "Ta on võib-olla tolmusem ja rohkem sammaldunud kui siin raamatus näeme."

"Kui küsitakse, et kas ta on selles raamatus elus, siis ma ei oska sellele vastata, palun lugege ja mõelge ise," tõdes ta ja mainis, et ta on "Luukere Juhani juhtumiste" üle väga rõõmus ja uhke. "Kui ma seda kirjutasin, siis mõtlesin, et see oleks kui ood metsikule elule, just sellisele metsikule elule, mida Eestis veel elada saab."

Laan rõhutas, et mõtleb metsikuse all just seda, et inimene saaks elada just nii, nagu ta ise tahab. "Kindlasti elada ka looduse ja metsa keskel," ütles ta ja lisas, et selle raamatu valmimise protsess oli väga pikk. "Ma arvan, et ideest kirjastamiseni läks umbes kuus aastat aega."

Triinu Laane sõnul sobib "Luukere Juhani juhtumised" alates neljandast eluaastast. "Igaüks nopib sealt välja seda, milleks ta ise valmis on, aga ma olen üdini rõõmus selle üle, et see raamat pakub kindlasti ka midagi täiskasvanutele, kes aitavad seda raamatut lastel omaks võtta."