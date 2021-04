Tartu lastekirjanduse auhinna pälvis Triinu Laan

Triinu Laane sulest on varem ilmunud eesti- ja võrukeelse paralleeltekstiga "Suur must koer. Suur must pini" (2007, Triinu Ojari nime all), "Vana katkine tass. Vana katskinõ kass" (2016) ja "Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita" (2019). Raamat "Vana katkine tass" pälvis 2017. aastal Eesti lastekirjanduse keskuse poolt väljaantava Aasta Rosina auhinna. Nii "Luukere Juhani juhtumised" kui ka "Vana katkine tass" olid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastauhinna nominendid lasekirjanduse kategoorias.

Žürii esinaise Tiia Kõnnussaare sõnul on "Luukere Juhani juhtumistes" vaikselt muinasjutuks muutuva eestlase omailma kirjeldust, arhetüüpset taluromantikat ja mahedat huumorit, tsimarukene võro kiilt ja mõnusa kiiksuga tegelased. "Raamat koos hästi kokku passivate Marja-Liisa Platsi illustratsioonidega meenutab vanavanemate tähtsust, mõjub elujaatavalt ning õpetab leppima selle osaga elust, mida muuta ei saa," selgitas ta.

Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumiste" kõrval kandideerisid Lapsepõlve auhinnale ka Hasso Krulli "Kiisuke ja veeuputus", Tiina Laanemi "Kollase Kassi komando", Anti Saare "Suur koogitegu" ning Jaanus Vaiksoo "King nr 40".

Auhinna pidulik üleandmine toimub 12.-16. oktoobriks kavandatud Tartu laste- ja noortekirjanduse festivalil. Lapsepõlve auhinna varasemad laureaadid on Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Kadri Hinrikus, Jana Maasik ja Tuul Sepp.