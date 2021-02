Kirjanduspreemia nominent Reeli Reinaus: raamatu kirjutamisele andis tõuke soov propageerida Eesti pärimuslugusid

Reinausi sõnul on "Morten, Emilie ja kadunud maailmad" sobilik lugemine 10-aastastele või vanematele. Raamatu peategelaseks on kurva elusaatusega Morten, kes elab emast eraldi koos alkohoolikust onuga mahajäetud külas. Tema ainsaks rõõmuks on fotograafia ja nii veedab ta palju aega küla ümbruses loodust pildistades. "Ühel õhtul satub ta rappa, kus ta kohtab ühte tüdrukut. Pikapeale saavad neist sõbrad ja see sõprus ongi see, mille toel ja abil Morten suudab rasked ajad oma elus üle elada."

Teine peategelane raamatus on kirjaniku sõnul raba. "Olen mõelnud, et võiks tutvustada rabaga seotud folkloori. Rabad ja sood on kohad, kus piir siinpoolsuse ja sealpoolsuse vahel on õhuke. Samamoodi raamatus üks peategelane Emilia ei ole tavaline tüdruk, vaid ühel hetkel saab Morten aru, et see tüdruk ei ole elus, vaid ta suhtleb vaimuga, surnuga."

Reinaus rääkis, et raamatu kirjutamisel oli kaks põhilist ideed. "Esimene tõuge oli see müstiline kohtumine, mille puhul tegelikult selgub, et kaks inimest, kes kokku saavad ja omavahel klapivad, ei saa mitte kunagi omavahel kokku, sest nad elavad paralleelmaailmades. Teine oli see soov anda infot ja propageerida Eesti pärimuslugusid ja uskumusi, kuidas ühe või teise looduskoosluse kohta on arvatud või usutud."

Ka kirjaniku eelmine raamat oli ehitatud üles sarnasele ideele. "Minu esimene raamat on samasuguse formaadiga. "Maarius, maagia ja libahunt Liisi", kus peategelaseks oli lisaks Mariusele ja Liisile ka mets. Seda kirjutades polnud plaani, et see võiks olla selline sarjaraamat, mis pole samade tegelastega, aga on sama kontseptsiooniga, aga pärast seda mõtlesin, et võiks rabadest ja soodest kirjutada," rääkis ta ja lisas, et samamoodi on raamatus ka läbiv sotsiaalne teema, sest mõlema raamatu peategelasel pole kerge elu.