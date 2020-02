Kirjanduspreemia nominent Ilmar Tomusk näitab, kui põnev on eesti keel

"Ega mina ei tahtnud teda kirjutada," rääkis Tomusk ERR-i kultuuriportaalile antud intervjuus aimu raamatu sünnist. "Ta ise andis mulle endast märku."

Ristiinimesele kohaselt käib Tomusk paar korda nädalas jooksmas Nõmme-Harku terviserajal. Ühel päeval joostes märkas ta uusarendust, mille juures oli silt "Kõrvalistel isikutel läbikäik keelatud". "Jooksin rahulikult edasi ja mõtlesin, et kas see minu kohta ka käib? Kas ma olen kõrvaline isik?" arutles Tomusk.

Kuna Tomuskil on kaks kõrva, sai ta aru, et on suisa kahekõrvaline isik. Sõnadega mängides hakkas ta juurdlema, kas on ehk ka silmaline, hambuline või ninaline isik. "Siis mul tuli selline mõte, et korjaks kokku ühe pundi selliseid sõnu ja väljendeid, millega saaks lastele, ehk siis väikesele lugejale, selgitada, kui huvitav, kui põnev, kui mitmetasandiline on eesti keel. Selle juures saaks võib-olla natukene nalja."

"Ma arvan, et sellest raamatust on kasu võib-olla lastele, kes saavad laiendada oma sõnavara ja mõelda keele mitmetähenduslikkuse üle. Siis õpetajatele ja mulle tundub, et ka nendele inimestele, kes eesti keelt ei oska, aga eesti keelt õppima hakkavad. Siis nad saavad teada, kui põnev tegelikult eesti keel on," selgitas Tomusk.