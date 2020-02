Kirjanduspreemia nominent Kairi Look: tahaksin Piia Prääniku maailmas edasi viibida

14. märtsil antakse välja Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad, kus lastekirjanduse kategoorias on nominent ka Kairi Look teosega "Piia Präänik ja bandiidid". ERR kultuuriportaalile antud intervjuus tutvustas ta raamatu tegelase Piia Prääniku maailma ning rääkis selle loomise tagamaadest.

"Lasteraamat "Piia Präänik ja bandiidid" on seiklusjutt algklassilastele. See on järg minu neljandale raamatule "Piia Präänik kolib sisse", mis ilmus viis aastat tagasi," ütles Look ning selgitas, et algselt ei mõelnud ta sariraamatu kirjutamisele, aga kuna Piia lood võeti hästi vastu ja Vikerraadio tegi neist õhtujuttude kuuldemängu, siis lapsed said sellega lähemalt tuttavaks. "Minult hakati küsima, kas raamatule ilmub ka järg. Mulle endale see maailm nii meeldis ja nii ma arvasingi, et proovin Piia lugusid edasi kirjutada."

"Piia Präänik ja bandiidid" on järg Piia seiklustele. "Esimeses raamatus kolib Piia elama puumajja koos oma pisut pöörase perekonnaga. Teises raamatus tuleb Piia perre perelisa. Mitte üks, vaid lausa kolm," avas kirjanik raamatu sisu ning lisas, et Piia perre sünnivad suisa kolmikutest poisid. "Kohe kui lapsed on kohale jõudnud selgub, et midagi on nendega lahti. Peres hakkavad toimuma kahtlased sündmused."

Tegemist on natukene ka põnevusraamatuga. "Tegelikult on see südamega pere lugu. Räägib õdedest ja vendadest ning nendevahelisest dünaamikast," selgitas ta ning rõhutas, et raamat on põhiliselt siiski põnevusjutt.

"See maailm on minu jaoks nii südamelähedane, et tahaksin seal veel edasi viibida," selgitas Look ning andis lootust järgmiseks raamatuks. "Mul on olnud väga hea koostöö raamatu illustraatori Ulla Saarega, kes on palju lasteraamatuid illustreerinud. Meil on olnud väga tore koos raamatuid teha."

"Piia Prääniku lood said alguse Tähekeses. Seal ilmusid mõned jutud esimesest raamatust. See maailm hakkas järjest täienema ja nii tuligi mõte teha Piia Präänikust raamat," ütles ta.