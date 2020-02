Kirjanduspreemia nominent Andrus Kivirähk: "Tont ja Facebook" jätkab vana sissetöötatud projekti

""Tont ja Facebook" on vana sissetöötatud projekt. Tegelikult ta jätkab seda rida, mida alustasid kõigepealt "Kaka ja kevad" ja siis "Karneval ja kartulisalat"," selgitas Kivirähk.

"Süsteem on selline, et on selline tore ajakiri Täheke, mis vajab kaastöid ja neid kaastöid teen ma hea meelega. Nii et kirjutan Tähekesse väikeseid, umbes A4-lehekülje pikkusega jutte ja kui neid 30 tükki täis saab, siis saabki välja anda sellise raamatu," lisas ta.

"Kuna sõber Heiki Ernits tavaliselt Tähekeses illustreerib mu juttu, siis on need illustratsioonid ka juba selleks ajaks praktiliselt olemas. Vaja on lihtsalt kohendada raamatu formaati," kirjeldas Kivirähk.

Raamatus on 30 juttu, Täheke ilmub 11 korda aastas ja kuigi ta võiks maksimaalselt kirjutada aastas 11 juttu, kirjutab ta neid umbes viis-kuus aastas. "Nii et ühe raamatu valmimiseks kulub umbes viis-kuus aastat. Ega siin midagi salapärast ei ole. See on selline ilus-puhas projektike, kuidas jupikaupa kirjutada ja lõpuks saad raamatu valmis."

Kivirähk rääkis, et käib palju lastele koolides esinemas ja tal on see raamat tihti kaasas, kust ta lastele üht-teist ette loeb. "Välja on kujunenud mõned jutud, mille kohta sa tead, et need lähevad hästi peale, ja võib-olla mõned, mis nii palju nalja ei tee. Ma juba oskan siit leida neid, mis laste peal hästi töötavad."

Üks selline lugu on "Väike meistrimees". "See tekitab alati elevust, kui seda ette lugeda."

Põhimõtteliselt võiksid Kivirähki sõnul kolme raamatu lood kunagi ilmuda ka uuesti ühtede kaante vahel. "Näiteks raamatuna, kus on umbes sada juttu sees, sest kolm raamatut on ilmunud, 90 juttu on olemas."