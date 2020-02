Kirjanduspreemia nominent Mihkel Kaevats: iga minu luuletus sünnib uuesti ja valib ise endale vormi

"Siin raamatus on üsna pika aja jooksul sündinud tekstid, mõni kümme aastat tagasi ja mõni on isegi vanem," selgitas ta ja lisas, et andis oma avaldamata luuletused Oliver Bergile ja tema pani need kokku. "Tänu temale on raamat värske."

Nii nagu kõikides tema luulekogudes on ka selles kogus luuletused väga erinevad. "Minu kirjutamise viis on see, et iga luuletus sünnib uuesti ja valib ise endale vormi. Minu ainukene oskus ongi ära tunda ja lasta sellel vormil võimalikult vabalt voolata. Usun, et igas luuletuses peaks olema energiat, luuletus ei tohi olla laisk, ta ei tohi olla ka lihtsalt seletatav. Seal peab olema mingisugune saladus," sõnas Kaevats.

"Sattusin kokku sellise tegelasega nagu Oliver Berg. Noor luuletaja, näitekirjanik ja romaanikirjanik. Mul olid aja jooksul kogunenud mõned luuletused ja ma palusin tal neid toimetada. Tema võttis seda suure aukartusega," lausus ta ning lisas, et see, mida Berg raamatuga tegi, ei olnud mitte ainult toimetamine, vaid teatud määral isegi lavastamine.

Autor soovis, et tema raamat saaks olema odav, väike ja eriline. "Viimase tingimuse juures mõtlesime pikka aega ning jõudsime küllaltki lihtsa lahenduseni. Nimelt mõned leheküljed raamatust on kinnised, need tuleb lahti lõigata," sõnas autor ning lisas, et nii ongi igal lugejal eriline koopia.