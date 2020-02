Kirjanduspreemia nominent Doris Kareva: mõtlen tihti teiste inimeste sõnadega

"Raamat "Terendused" on mõtteline järg 2007. aastal ilmunud kirjutiste kogule "Tähendused"," sõnas Kareva ja lisas, et teos koondab valikut viimase 12. aasta jooksul kirjutatud esseedest, arvustustest, artiklitest ja mälestustest.

Raamatu on toimetanud Kerti Tergem ja kujundanud Kersti Tormis. "Siin on juttu paljudest kultuurinähtustest või paikadest ja aegadest, mis on mulle olulised olnud. Olen püüdnud kirjeldada oma nägemist nendest paikadest," lisas kirjanik.

"Ma mõtlen tihti teiste inimeste sõnadega, mis mul juhtumisi peas välgatavad ja siis tundub ka loogiline need kirja panna," kommenteerib Kareva tsitaatide kasutamist. "Need ei ole otsitud, aga need on üks minu mõtlemise osa."