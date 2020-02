Kirjanduspreemia nominent Karl Koppelmaa kirjutas eskapismi erinevatest vormidest

14. märtsil antakse välja Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad, kus näitekirjanduse kategoorias on nominendiks Karl Koppelmaa ja "Sest meid on õpetatud madusid kartma".

Koppelmaa sõnul on tegemist fragmentaalsuse-kriitilise tükiga, olles seotud sotsiaalmeedia jms, mis takistab meil nägemast tervikpilti.

"Lihtsamad asjad või lihtsamad probleemid, mis seal silma torkavad, on alkoholism ja eskapism ning selle erinevad vormid. See protsess, mis seal toimub on ikkagi põgenemine ja võõrandumine. Alkohol on seal üks nendest meetmetest," rääkis Koppelmaa ERR-i kultuuriportaalile antud intervjuus.

Tegemist on Koppelmaa enda sõnul siiani tema parima tööga, kuid järgmine tuleb veel parem.