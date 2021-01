USA kriitikud valisid möödunud aasta parimaks filmiks "Nomaadimaa"

Film võitis nii parima filmi kui ka parima kinematograafia auhinna, kirjutab Variety.

Zhao viis koju ka parima režissööri auhinna ja filmis peaosa mängiv Frances McDormand nimetati parimaks näitlejannaks.

Hääletamine toimus laupäeval 55. korda ning iga kriitik valis igas kategoorias esimese, teise ja kolmanda koha.

Parim film: "Nomadland"

Parim režissöör: Chloe Zhao

Parim näitleja: Delroy Lindo, "Da 5 Bloods"

Parim näitlejanna: Frances McDormand, "Nomadland"

Parim meeskõrvalosatäitja: Paul Raci, "Sound of Metal"

Parim naiskõrvalosatäitja: Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"

Parim kinematograafia: Joshua James Richards, "Nomadland"

Parim stsenaarium: Eliza Hittman, "Never Rarely Sometimes Always"

Parim võõrkeelne film: "Collective"

Parim tõsielu film: "Time"