Sander Joon: 3D-tehnikat on Eesti autorianimatsioonis suhteliselt vähe kasutatud

Filmi idee on tõukunud üsna isiklikult tasandilt, nimelt ühest 1970. aastatel 16mm lindile tehtud kodusest nukufilmi. "Ma taasavastasin oma isa animeeritud nukufilmi, mis oli samuti ralli teemaline ja leidsin, et see võiks olla minu järgmise filmi teema," selgitas Sander Joon ja lisas, et tema isa huvi animatsiooni vastu on raugenud, aga huvi mootorite vastu on suurenenud. "Mul on vastupidi huvi mootorite vastu langenud ja huvi joonisfilmi vastu suurenenud, mingis mõttes on see film sild tema ja minu vahel."

Joone sõnul on filmis põimunud kaks poolt ning rallimaailma struktuure vaadeldakse pigem läbi absurdi prisma. "Üks pool on ralli, mis rõhutab võidujanu ja võidukultust, aga teine pool on pere lugu, kus isa õpetab lapsele autosõitu just selle eesmärgiga, et temast saaks edukas rallisõitja," selgitas režissöör.

Lühifilm valmib 3D tehnikas, kasutades joonisfilmi elemente. "3D-tehnikat on Eesti autorianimatsioonis suhteliselt vähe kasutatud, Martinus Klemet on seda jõudsalt kasutanud," selgitas Joon ja mainis, et tahab Eesti autorianimatsiooni selles mõttes rikastada.

"Sierra" produtsendid on Aurelia Aasa ning "Vanamehe filmi" produtsent Erik Heinsalu. Teos peaks Eesti vaatajateni jõudma 2022. aastal.