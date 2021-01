Fotod: Paides teatri-ja muusikamajas avati Avatud Galerii

Paide teatri- ja muusikamaja kultuurijuht Mariliis Peterson tuli mõttele avada jalutuskoridorides galerii, sest Paides pole järjepidevalt kunstinäitusi korraldatud. Näituseideed leitakse avatud kunstikorje korras ning nende väljavalimiseks pidas zürii täna oma esimese kooosleku.

"Meile tuli üle ootuste palju pakkumisi, kokku ligi 50. Seal on väga erineva tasemega kunsti ja nüüd komisjon täna arutabki, millega me edasi liigume," ütles Peterson "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti kunstnike liidu president Elin Kard kiidab paidelaste algatust, mille tulemusel jõuab kutseliste kunstnike looming maakonnakeskusesse senisest enam.

"Oli väga tore näha, et ka kohalikud kunstnikud ei ole loobunud näituse tegemise soovist. Ideaalvariandis võikski see nii olla, et siinsetele kunstnikele tulevad kolleegid väljapoolt ja toimub ka nii-öelda mõneti omavaheline mõõduvõtt ja tutvumine ja dialoog, mis on väga oluline," sõnas Kard.

Maja ruumid ja seinad tuli näituste jaoks sobivamaks kohendada.

"Me nüüd eelmise aasta jooksul tegime need pinnad korda, värvisime oranžist valgeks, panime uued riputussüsteemid ja siinisüsteemi. Me oleme sellega tõesti tööd teinud ja jooksvalt parandame ka valgustust," selgitas Peterson.

Näituseplaanid pandi paika umbes aastaks, siis tuleb uus kunstikorje.