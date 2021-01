Kumu rõõmustab peagi Läti kunsti suurkuju väljapanekuga

USA-st New Jerseyst saabuma pidanud Nõukogude Liidu dissidentliku kunsti näituse asemel avatakse aprilli lõpus Kumu suures saalis Läti kunsti suurkuju Janis Rozentalsi väljapanek.

"Nende Rozentals on nii nagu meie Kristjan Raud ja Konrad Mägi kokku panna. Äärmiselt oluline nende rahvusliku kunsti arengus ja ma olen päris kindel, et see meeldib ja on meie publikule arusaadav ja hästi vastuvõetav," rääkis kunstimuuseumi direktor Sirje Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Samal ajal avatakse Kadrioru kunstimuuseumis näitus Flandria meistrite teostega.

"Saame näidata ehtsaid originaale - Memling, Rubens van Dyk -, mis on äärmiselt väärtuslik, hästi komponeeritud näitus ja me avame selle Kadrioru kunstimuuseumis ettenähtud ajal. Enam-vähem samal ajal tuleb Belgiast 16. sajandi altari näitus Nigulistes," selgitas Helme.

Möödunud aasta suurnäitus Egiptuse hiilgus on veel avatud 21. märtsini. Muuseum loodab praeguste piirangute tõttu saamata jäänud tulu järelejäänud ajaga tasa teha.