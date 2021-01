Tallinna Kunstihoone avab uksed Flo Kasearu suurnäitusega naistevastasest koduvägivallast

Mis tegelikult toimub suletud uste taga? Miks on tänaval turvalisem kui kodus? Kuidas õigustab oma tegusid iga neljas vägivallatsejast Eesti mees? Kuidas vägivalda enda ümber ära tunda ja selle vastu abi saada?

Flo Kasearu huvi nende küsimuste ei ole tekkinud hiljuti ega ajendatud pelgalt solidaarsustundest, vaid tal on sellega isiklik side. Aastal 2009 avas kunstniku ema Margo Orupõld naiste tugikeskuse Pärnus. Loominguliste töötubade ja kunstiprojektide kaudu on Kasearu aastate jooksul kokku puutunud Pärnu varjupaigas eri ajal elanud ja sealt abi saanud naistega.

Kunstihoone saalides üles seatud näitus on jagatud peatükkideks, mis järgivad vägivallaohvrite püüdlusi, et järk-järgult iseseisvaks muutuda ja jõhker partner hüljata. Kasearu pakub välja abistavaid lahendusi ning näitab, et mõnikord toimib teraapia hoopis huumori ja naeru kaudu.

"Kasearu kuulub Eesti noorte kunstnike põlvkonda, kes kogesid võimu teisenemist bipolaarse maailmakorra lagunemise järel. Eesti murranguid käsitledes on kunstnikku huvitanud ennekõike muudatused isiklikus ja avalikus elus ning nende laiem mõju. Viimastel aastatel on ta juhtinud tähelepanu just naiste rollile ühiskonnas," ütles näituse kuraator Cathrin Mayer.

"Tööga "Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine" (2016) korraldas Kasearu teatris NO99 performance'i ränga koduvägivalla all kannatanud naistega. Kahe tunni jooksul lugesid naised publikule ette oma kohtuasjad. Kunstniku esimene suur isikunäitus tegeleb koduvägivalla küsimusega süvitsi, uurides selle eri külgi, ja pöörab pilgu rõhuvast suhtest vabaks murdmise ning iseseisvuse taastamise teekonnale."

Näitust saadab haridusprogramm "Suurused ja suhted", mis on kohaldatav eri vanusegruppidele eesti, inglise või vene keeles ning mida on võimalik korraldada nii näitusesaalis kui ka Zoom'i vahendusel. Registreerumine aadressil publik@kunstihoone.ee.

Näituse pidulik avamissündmus toimub virtuaalselt kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 17 Tallinna Kunstihoone virtuaalnäituste platvormil. Avamissündmust saab vaadata Zoom'i keskkonna vahendusel ning Tallinna Kunstihoone Facebook'i lehel.

Flo Kasearu seob oma loomingus tegevuskunsti video, foto, maali ja installatsiooniga. Tema tööd on uurimuslikud ja tegelevad küsimustega, nagu vabadus, patriotism ja rahvuslus, koduvägivald ning ühiskondliku ja isikliku ruumi vastandused. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti ja fotograafiat ning on omanimelise Tallinnas asuva majamuuseumi asutaja. Viimased näitused: "Basic Pride", Galerie Klubnovna, Praha (2018), "Varjupaiga festival", Pärnu Naiste Tugikeskus (2018), "Aia auk", Temnikova & Kasela galerii (2018).

Cathrin Mayer on Grazis Austrias hiljuti avatud Kunsthalle Steiermarki kuraator. Aastatel 2015–2018 töötas ta Berliini KW Kaasaegse Kunsti Instituudis assistendina ning aastatel 2018–2020 samas kuraatorina, esitledes muu hulgas Anna Daučíková, Kris Lemsalu ja Evelyn Taocheng Wangi isikunäitusi. Koos Maurin Dietrichiga on Mayer "Pogo Bar'i" raames käima lükanud uue, just KW jaoks välja töötatud tegevuskunstiprogrammi. Lisaks kuraatoritööle juhatab Mayer korrapäraselt kursusi ja seminare Berliini Kunstiülikoolis ja mujal ning toimetab praegu kahte raamatut, mis ilmuvad koostöös kirjastusega Sternberg Press.