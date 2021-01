Endla teatris jõuab publiku ette Ernst Enno lasteluulest inspireeritud lavastus

"Väike vaataja peab ennast teatris hästi tundma, tal peab olema mugav ja soe, et saaks naerda ja kõige olulisem on, et ta lahkuks hea tuju ja uute mõtetega. Siis tahab ta teinegi kord meile külla tulla. Loodan siiralt, et ka last saatev lapsevanem leiab siit oma iva, naudib etendust koos lapsega ja teatrikülastusest saab nende ühine kogemus või tõdemus, et loovuse ja leidlikkuse aluseks on mäng," selgitas lavastaja ja kunstnik Kaili Viidas.

"Uurides lavastuse tarbeks Ernst Enno elulugu, läks mulle väga südamesse tema suhe oma abikaasaga – lootustandva kunstniku Ellaga," selgitas Viidas ja lisas, et tema ees rullus lahti lugu täis armastust, romantikat ja teineteise mõistmist. "Kuna üks neist oli luuletaja ja teine kunstnik, hakkaski minu peas elama fantaasiamäng, kuidas kusagil metsas kohtuvad üks poiss, kes kõik nähtu sõnadesse paneb ja üks tüdruk, kes kõik, mida näeb, üles joonistab."

Lavastaja sõnul on "Üks rohutirts läks kõndima" lugu üksteise ja ümbritseva märkamisest ja mõtestamisest. "Sünnib lavastus, kus helist saab muusika, muusikast mäng ja mängust armastus."

"Üks rohutirts läks kõndima" autorid on Ernst Enno, Ott Kilusk ja Kaili Viidas. Lavastuses mängivad Karin Tammaru ja Sander Rebane.