Endla kogus 2020. aastal 35 000 külastust vähem kui eelneval aastal

Endla korraldas aasta jooksul ka 40 teatribussireisi erinevatele Eesti teatrite etendustele, millest võttis osa umbes 2000 inimest ehk kaks korda vähem kui eelmisel aastal.

"Aasta pakkus palju katsumusi ning pani proovile meie kohanemisvõime," märkis teatrijuht Roland Leesment. "Võin aga kollektiivi kiita – kõik etenduste aegade, lavastuste prooviperioodide, igapäevase tööplaani ja ka puhkuse muudatused on vastu võetud positiivse ja mõistva suhtumisega. Ka meie publik on olnud ääretult vastutulelik, arusaav ja toetav."

Kuna etendustegevus oli eriolukorra tõttu märtsi keskpaigast kuni juuli alguseni peatatud, on publikunumbrid arusaadavalt märgatavalt väiksemad kui eelnevatel aastatel, sõnas ta.

"Tänaseks on näha, et viiruseoht on inimesed kartlikuks teinud ja külastatavus on langenud ka ajal, mil meil on võimalik teatrit avatuna hoida. Olukord on keeruline, aga anname endast parima, et jätkata igapäevast tööd, pakkuda kvaliteetseid lavastusi ja etendusi ning hoida etenduskeskkond turvalisena."

Kõige rohkem külastusi – 6648 – kogus eelmisel aastal kaheksa saksa autori kirjutatud mõrvakomöödia "Hotell laibaga" (lavastaja Enn Keerd). Populaarsed olid ka A. H. Tammsaare romaani põhjal kirjutatud Andrus Kivirähki draama "Elu ja armastus" (lavastaja Aare Toikka) ning Ray Cooney ja John Chapmani komöödia "Mitte praegu, kallis!" (lavastaja Ingomar Vihmar), millest esimest külastati 5531 ning teist 5255 korda.

Endla black box'is ehk Küünis osutusid 2020. aastal kõige vaadatumaks lavastaja Enn Keerdi lavastused. Kõige populaarsem oli 2406 külastusega Mark St Germaini romantiline komöödia "Tantsutund", millele järgnesid 1886 külastusega Moritz Rinke stseenid kahest abielust "Me armastame ja ei tea midagi" ning 1580 külastusega Justīne Kļava draama "Daamid".

Aasta lõpul kuulutati Endlas välja ka traditsioonilised kolleegipreemiate saajad. Teatripere 2020. aasta lemmik naisnäitleja on Jane Napp ning võrdsete häältega valiti lemmikuteks meesnäitlejateks Jaan Rekkor ja Sten Karpov. Parimaks lavastajaks kuulutati Priit Pedajas (Eesti Draamateater), kes tõi lavale 17. oktoobril Suures saalis esietendunud draama "Vaade sillalt".

Teist aastat järjest on aasta kunstnik-kujundaja Arthur Arula, kes kujundas lavastuse "Abort", mis esietendus 23. oktoobril Küünis. Parimaks etendust ettevalmistavaks ja teenindavaks tehniliseks töötajaks valisid kolleegid butafoor-dekoraatori Kaido Torni, aasta korraldajaks ja aasta tegijaks trupijuhi Aigi Veski ning parimaks teenindajaks kassapidaja Siret Ruusi.

2020. aasta kõige hõivatum naisnäitleja on Fatme Helge Leevald, kes andis aasta jooksul 113 etendust. Kõige hõivatum meesnäitleja on Tambet Seling, kes andis aasta jooksul 91 etendust.