Uus nüüdismuusika festival Balti Muusika Päevad saab alguse Eestist

Balti Muusika Päevad on esimene festival, mis uue kaasaegse muusika võrgustiku raames toimub. Festivali programmis on lisaks Eesti esinejatele välisesinejaid ka Lätist ja Leedust ning kontserdikavades kuuleb Balti heliloojate loomingut.

Tänavune festival avatakse Tartus. Igal aastal on festivalil keskne teema, mille ümber koonduvad ettekandele tulevad teosed ja kontserdid. 2021. aasta festivali fookuses on "DNA", mis otsib dialoogi teaduse, meie bioloogilise geneetika, kultuurilise päritolu ja muusikalise mõtlemise vahel.

Festivalil astuvad üles Synaesthesis (Leedu), Riga Sinfonietta String Quartet (Läti), Quadra Piano Quartet (Läti), Twenty Fingers Duo (Leedu), Maria Faust, Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel, Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunt, Tallinna Uue Muusika Ansambel, YXUS ja Iris Oja, EMTA Sinfonietta, Trio Hetk, Ansambel U:, Tallinna Kammerorkester, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

Festivali käivitajaks on 2019. aastal loodud Balti nüüdismuusika professionaalide katusorganisatsioon Baltic Contemporary Music Network ehk Balti Nüüdismuusika Võrgustik. "On suur rõõm näha, et meie idee ühendada Balti riikide nüüdismuusika institutsioonid ühe katuse alla edeneb jõudsalt. Ebakindlaid aegu trotsides hakkavad meie paari ühise tegutsemisaasta jooksul seatud plaanid reaalsete tegudeni jõudma," ütles Leedu Heliloojate Liidu esimees Mykolas Natalevicius. "Balti riigid on küll rahvaarvult väikesed, kuid vaimult suured. Tänapäeva infoküllases maailmas on väga oluline keskenduda just ühistele väärtustele ning teha selle nimel koostööd. Usun, et meie esimene täismahus festival Baltic Music Days näitab Eesti, Läti ja Leedu nüüdismuusika rikkust, mitmekesisust ja autentsust."

Edaspidi toimuvad festivalid igal aastal erinevas riigis – 2022. aastal Leedus Kaunases, 2023. aastal Läti pealinnas Riias ning 2024. aastal taas Eestis. "Vaatamata praegustele keerulistele aegadele loodame väga, et kevadine pikalt planeeritud festival saab siiski toimuma. Oleme arvestanud ka võimalusega, et kogu programm jõuab vajadusel publikuni ka voogedastuse kaudu," kommenteeris festivali produtsent Mari-Liis Rebane.