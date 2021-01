Galerii: Kiek in de Köki uue näituse avamisele toodi kohale ka loomad

Näitus pakub ülevaadet, millised loomad on kõndinud pealinna tänavatel ning elutsenud tallinlaste fantaasiates ja külje kõrval. Seekord pole fookuses kassid ega koerad, vaid hoopis muud loomad: kohtumist vaatajaga ootavad muuhulgas rõivastatud siga, Kalamaja randa eksinud küürvaal, ükssarvikust inspireeritud raamaturiiul ja kari rotte.

Näituseruumi on ehitatud keskaegne linnatänav, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani. Näituse on loonud Nukufilmi kunstnikud ja butafoorid, samuti on selle loomisel osalenud üle kümne ajaloolase. Koduloomade pidamisest on kirjutanud Inna Jürjo, eksootilistest loomadest Pia Ehasalu, tekstide juures oli abiks ka lastekirjanik Juhani Püttsepp.

"Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos" jääb Kiek in de Kökis avatuks kaheks aastaks.