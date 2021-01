Endla teatri "Pimevalge" räägib loo väikeste hetkede väärtusest

""Pimevalge" räägib leinast, sellest lahtilaskmisest ja elu paratamatust edasiminekust. See on lugu väikeste hetkede väärtusest. Autism on miski, mis pöörab argielu tagurpidi ja näitab selle kaudu midagi unustatut. Seda, et valguse peegeldus seinal võibki olla kõik, mida hetkel vaja."

Nii tutvutab lavastaja Johan Elm "Pimevalget". Juhuse tahtel satub äsja vanglast vabanenud mees väikelinnas elava autistliku naise koju ning mõlema üllatuseks selgub, et nad suudavad teineteisele tuge pakkuda. Aga kuidas sattus Pärnusse lavastaja Johan Elm, kes lõpetas kolme aasta eest EMTA lavakunstikooli?

"Ma lihtsalt pakkusin seda materjali siia Pärnusse. See ei olnud päris üleöö, et tule, see võttis aega. Aga mind võeti siia vastu ja see on tore," rääkis Elm "Aktuaalsele kaamerale". "Seltskonda hindan ma kõrgelt. Proovid on olnud kolm kuud. Ma sain täpselt selle trupi, mis ma palusin ja oma esimese ankeediga siia saatsin. Ma saan olla ainult väga-väga rahul."

Lavastuses Lindat kehastav Carem Mikiver hindab oma rolli väga huvitavaks. "Kaks nii eri sisemaailmaga inimest saavad kokku. Neil on kuskil üks ja sama lein, see mure, mõlemat seob see miski. Kumbki ei oska sellega hakkama saada, ei oska sellest üle saada. Ja siis huvitaval kombel need kaks äärmuslikku inimest lahendavad teineteise jaoks selle olukorra."

Lavastuses mängivad veel Jaan Rekkor, Jane Napp, Märt Avandi, Kleer Maibaum ja Volli Käro (külalisena).