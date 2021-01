Rita Rätsepp: "Viie isamaalise lauluta" poleks olnud ka laulvat revolutsiooni

Saabuval kevadel tähistaks helilooja Alo Mattiisen 60ndat sünnipäeva. Kõigest 35-aastasena meie seast lahkunud Mattiisenil on kodumaises laulva revolutsioonis võtmeroll, sest just tema laulude saatel toimus Eesti taasiseseisvumine.

"Kui neid laule poleks, siis me ütleksime revolutsiooniline periood Eesti kultuuriloos või ajaloos. Aga kuna olid need laulud, siis me ütleme laulev revolutsioon, sest me laulsime end vabaks," rääkis Rita Rätsepp Klassikaraadio saates "Delta".

""Eestlane olen, eestlaseks jään." Juba see termin on seotud Aloga. Kui me räägime laulvast revolutsioonist, siis me räägime Alo Mattiisenist ja tema rollist selles. See oli kindlasti väga suur roll ja seda ei kustuta ükski kustukumm, ükskõik kui palju proovida."

Vaatamata Mattiiseni suurtele muusikalistele ja kultuurilistele saavutustele oli ta Rätsepa sõnul väga ebakindel inimene. "Ta ei uskunud sellesse, mida ta teinud on või teeb. Ta kahtles endas kogu aeg. Aga see on selline loojanatuur."

Rätsepa sõnul on Mattiisenil aga mitmeid laule, mis on nii head, et elavad sajandeid. "Kui ma räägin klassikalisest muusikast, siis minu jaoks on Tšellosonaat selline, mis mind isiklikult väga puudutab."

"Igal lool on oma story. Ka see, kui me lahku läksime... Ma tean, missugused lood sealt sündisid. Inimeste jaoks on need lihtsalt lood, minu jaoks on see elu."