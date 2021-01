Galerii. Kunstihoone avas Sirja-Liisa Eelma ja Mari Kurismaa ühise maalinäituse

Nii Sirja-Liisa Eelma kui ka Mari Kurismaa on kunstihuvilistele tuntud ja eri ajal ka tunnustuse pälvinud: Kurismaa 1980. ja 1990. aastate nn metafüüsiliste vaikusesse tardunud maalidega ja hiljem hinnatud sisearhitektina, Eelma 2000. alguse sageli sõnamänge kaasavaist satiirilistest projektidest poeetilisse kujundlikkusesse jõudnud loominguga.

"Igati mõistetav, et Mari ja Sirja-Liisa leidsid teineteises dialoogipartneri. Nad mõlemad kasutavad kujundi kordust, ehitades sellele maalide aktiivset tausta või tervet teost juhtivat rütmi, neid mõlemat võlub idamaine rahu ja sisevaatlus;" selgitas näituse kuraator Tamara Luuk.

Luugi sõnul on nende pildimaailmad inimtühjad, aga ei välista kedagi. Nende värvivalikud on rafineeritud ja nüansirikkad ning tööde ülesehitus hoolikalt läbi mõeldud.

"Nad on jätnud seljataha varaste katsetuste perioodid, kus põimusid tegevuskunst ja visuaaliga seotud verbaalne tähenduslikkus, installatiivsus ja valmiskujundi võimalused, on kumbki jõudnud meditatiivse rahuseisundini, pakkudes vaatajale silmarõõmu, korrastades ilu ja igatsust. Nii need tüdrukud küpsevad."



Kurismaa sõnul on kõik olulised asjad nähtamatud. "Pildid peavad sisaldama midagi sõnulseletamatut, muidu pole mõtet nendega vaeva näha. Möödapääsematu igatsus on ainus õigustus, et siia küllastunud maailma veel midagi juurde tekitada."



Eelma tõdes, et korrastatus neid vist ühendabki. "Igatsus mingi ideaali järele, mis võib olla hetk enne kaost või kõik hetked kõikide kaoste kohal."



Mari Kurismaa (1956) on sisearhitekt ja maalikunstnik, kes viimased paarkümmend aastat on aktiivselt tegutsenud interjööri- ja näitusekujundajana. Eelnenud paarikümne aasta jooksul tunti teda peamiselt geomeetrilise ülesehitusega maalide loojana. Maaliloomingu eest sai Mari Kurismaa Kristjan Raua nimelise kunstipreemia aastal 1994.



Sirja-Liisa Eelma (1973) on pühendunud maalikunstile peaaegu katkestusteta. Pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist 1996. aastal (MA, alates 2018 doktorantuuris) on ta teinud üle tosina isikunäituse. Sirja-Liisa Eelma on pälvinud Konrad Mäe nimelise kunstipreemia aastal 2016.