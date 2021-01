Tallinn kandideerib UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks

Tallinn on otsustanud kandideerid UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks. 2004. aastal käivitatud võrgustikus on praegu 246 linna üle maailma, teiste seas kümme Euroopa suuremat pealinna.

Loovlinnade võrgustikku kuulumine annab täiendava võimaluse siin tegutsevatele muusikutele rahvusvaheliseks koostööks ning pealinna kultuurielu ja muusikasektori elavdamiseks.

UNESCO muusikalinna projektijuhi Ragnar Siili sõnul ei ole Tallinnal senini olnud kultuuristrateegiat ega muusikastrateegiat. "Kõigepealt peab tekkima kokkulepe linna tegijate ja riigi vahel," rääkis Siil "Aktuaalsele kaamerale".

"Ja loomulikult täna ei ole Tallinnal eraldi rahastamismeedet muusika toetamiseks. Me usume, et ka see peaks tekkima selle protsessi käigus. Kui on eesmärk toetada Tallinnas tegutsevate muusikute rahvusvahelistumist, siis tuleb seda ka toetada."