Eesti Disainiauhinnad 2020 konkursi parimad tööd ERMis

Tänasest märtsi lõpuni on Eesti Rahvamuuseumis püsinäituse "Kohtumised" keskel asuvas filmisaalis üleval Eesti disainiparemikku tutvustav näitus ''Eesti Disainiauhinnad 2020''. Ruum on täitunud mänguliste värviliste kuubikutega ning näha saab Eesti viimase kahe aasta parimaid disainitöid.

"Tahame EDA 2020 näitusega tuua näited heast disainist inimestele lähemale, et tekitada rohkem huvi ja diskussiooni disaini vastu ja ümber. Samuti soovime tutvustada hinnatud kodumaiseid disainereid ja nende poolt disainitud tooteid ja teenuseid, mis meid igapäevaselt ümbritsevad," selgitab Eesti Disainikeskuse juht Tiia Vihand.

EDA 2020 näitus on valminud koostöös disainibürooga BYNEW, sisearhitekti Tõnu Kalpuse ja Eesti Disainikeskusega ning on inspireeritud Rubiku kuubiku motiivist, mis on osa Eesti Disainiauhinnad 2020 identiteedist.

"Olen alati tundnud suurt naudingut, kui saan osaleda sellises protsessis, kus lõpptulemus ei piirdu ainult ühe lahendusega ehk siis asjad saavad uue kasutuse või hooned uue elu," kommenteeris näitust sisearhitekt ja disainer Tõnu Kalpus. "Antud näituse puhul võtsime disainibüroo BYNEW ja Eesti Disainikeskusega kohe eesmärgiks, et see peab toimima ka rändnäitusena, et poleks tegemist ühekordse projektiga ja lõpuks võiks näituse eksponaadid deformeeruda ümber näiteks mööbliks. Seetõttu sai materjalivalikuks puit (vineer ja puitprussid), mis on samuti taastuv vara."

"ERM on varemgi näidanud disainerite uudisloomingut ja näiteks SÄSI auhinnatud töid, kuna kultuuripärandi varasalvest võib leida inspireerivaid ja värskeid ideid ka moodsa aja loomingu jaoks, ent nii suures mahus pole Eesti disaini hetkeolukorda kajastavat näitust ERMis kunagi olnud," sõnab elevil Eesti Rahva Muuseumi näituste juht Kristjan Raba.

Ühtlasi saab ERMis tutvuda Eesti disaini aastaraamatuga, mis koondab endas kahe aasta parimaid disainereid, disainibüroosid, parimaid disainikasutajaid ning erilisemaid disainitegusid, millega tuuakse avalikkuse ette disainivaldkonna viimaste aastate edulood. Kõigil huvilistel on võimalik raamatut endale ERMi poest ka soetada.

Eesti Disainiauhinnad 2020 konkursile esitati kokku 235 tööd, millest 49 on näha Eesti Disainiauhinnad 2020 nominentide näitusel.

EDA 2020 näitusel saab tutvuda järgmiste disainikategooriate parimate töödega:

- Graafiline ja digitaalne disain;

- Teenusedisain;

- BRUNO tootedisainiauhinnad;

- Disaininihariduse auhind;

- Valdkondadeülesed kategooriad (Disainimuutja, Aasta Disainitegu)

- Eriauhinnad (Noor Püss, SÄSI, Prillitoos ja BRUNO elutööauhind)

Näitus jääb ERMis avatuks 31. märtsini.