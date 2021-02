Kinolevisse jõudnud "Teel taevasse" uurib inimeste suhet surmaga

Filmi kaastootja on filmisstuudio Allfilm ja produtsent Ivo Felt, filmile tegi muusika helilooja Sten Sheripov.

"See on film, mis räägib kaasaegse lääneühiskonna sellest osast, mida nimetatakse eesti keeles nii ilusa sõnaga – tavanditeenus. Ehk kõik see, mis on seotud sellega, kui inimene lahkub – need inimesed, kes hakkavad siis edasi tegutsema, autojuhid, hauakaevajad, kremeerijad jne," rääkis filmi helilooja Sten Sheripov "Aktuaalsele kaamerale".

Sheripovi sõnul võib filmi teemast jääda mulje, et tegemist on millegi kurva ja julmaga, ent tegelikult film masendav ei ole.

"Vastupidi, režisöör Carl Olsson on minu meelest väga kihvtilt teinud selle filmi, näidates nende inimeste igapäevaelu – kuidas nad elavad, kuidas nad toimetavad, nalja teevad, omavahel vestlevad tühjast-tähjast ja igasugusest muust sellest. Julgen soovitada. See on hea sissevaade sellisesse alasse, millest mina küll enne ei teadnud. Inimesed ei taha tavaliselt selliste teemadega pead vaevata, enne kui pole vajadust," tõdes Sheripov.

Filmikeel on Sheripovi sõnul baroksest kaugel ja pigem hoopis minimalistlik.

"Ka muusika sai vastavalt sellele loodud. Mõni võib olla leiab seal humoorikat elementi. Muusikast rääkimine on nagu ikka keeruline, et seda kõike avada. Ta pigem täiendas muusika minimalistlikku maailma," ütles Sheripov.