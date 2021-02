Galerii: Klassiku sõber 2021 on Urmas Vadi

"Tiitliga pärjatakse inimest, kes oma tegevusega on silmapaistvalt edendanud eesti kirjandusklassika tundmist ja populariseerimist," selgitas seltsi juhatuse esimees Rein Veidemann.

"Tänavu anname selle tiitli kirjanikule, kes pistis rinda teise kirjaniku – Eduard Vildega – ja tõi oma mõtted vaimuka lahendusena rahva ette," lisas ta.

Tiitli andmisel sai määravaks Urmas Vadi loodud Vilde-aineline näidend "Millest tekivad triibud?", mille lavastaja ja kunstnik oli samuti Vadi ise.

Tammsaare ja Vilde sõprade seltsi juhatuse liige ja Vilde loomingu uurija Kairi Tilga sõnul oli Urmas Vadilt näidendi loomiseks kiirelt jah-vastuse saamine suur vedamine.

"Nüüd teame, et mitte vedamine ainult Vilde muuseumile, vaid ka eesti teatrile ja kirjanduspärandile laiemalt. Meil on eesti teatris täna üksikuid inimesi, kes suudavad ise teksti kirjutada, selle lavastada ja ka lavastuse kujunduse luua. Selleks peab olema selge nägemus ja sõnum. Vadil oli! Urmas Vadi ja Eduard Vilde pistavad tekstis võrdväärsete kirjanikena rinda. Kord on Vadi all ja Vilde peal, siis jälle Vilde all ja Vadi peal," sõnas Tilga.

Klassiku sõbra tiitliga kaasnes Leonhard Lapini graafiline leht "Triibud" ja seltsi tänukiri.

Klassiku sõbra väljakuulutamine toimus vabaõhuüritusena kirjandustänava lugemispaviljonis Koidula ja Faehlmanni tänava nurgal.

Senised klassiku sõbrad on olnud kirjandusteadlane Rutt Hinrikus, lavastaja Heidi Sarapuu, tõlkija ja kirjandusteadlane Juhani Salokannel, teatrilavastaja Elmo Nüganen ja filmirežissöör Tanel Toom.